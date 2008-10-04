رزمایشهای رهپویان حضرت روح الله در استان مرکزی آغاز شد

سرهنگ دوم پاسداراسماعیل در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این رزمایشها از 13 مهر ماه شروع و به مدت 25روز در شهرهای اراک، خمین، محلات، دلیجان، زرندیه، کمیجان، تفرش، شازند آشتیان و ساوه ادامه می یابد.

سرهنگ غلامی، با تاکید بر آمادگی استان مرکزی برای برگزاری این رزمایش ها خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این رزمایشها را افزایش دانش و مهارت نظامی، ارتقاء بصیرت دفاعی، اعتقادی و سیاسی، بالابردن آمادگی جسمانی، حفظ و تقویت انسجام اعضای گردانهای عاشورا و الزهرا(س ) برای آمادگی دفاع از تمامیت ارضی است.

وی حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و تحقق فرامین فـرماندهی معظم کل قوا را از دیگر اهداف برگزاری سلسله رزمایشهای رهپویان حضرت روح الله استان عنوان و اضافه کرد: بسیجیان حضور سازنده خود را در تمام عرصه ها به خصوص در دوران دفاع مقدس ثابت کردند و اکنون نیز بهترین مدافع اسلام و انقلاب هستند.



