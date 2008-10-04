چهارمین کنفرانس وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش روسای هیئتهای نمایندگی کشورهای عضو آیسسکو در این کنفرانس، معطوف به استفاده از نیروهای جوان و تحقیقات علمی است که بخش مهمی از سخنرانیها را به خود اختصاص خواهد داد.

سند مربوط به اقتصاد دانش محور در کشورهای اسلامی، سند رتبه بندی دانشگاههای کشورهای اسلامی، سند پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، سند تجدید نظر شده راهبرد ارتقاء علوم، فناوری و نوآوری در کشورهای اسلامی و سازوکارهای پیاده سازی آن در دستور کار این کنفرانس قرار دارد.

ضمن اینکه ایجاد شبکه دانشمندان زن در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیز در این کنفرانس مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر محمد مهدی زاهدی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان نیز در این کنفرانس شرکت خواهد کرد.