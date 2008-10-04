به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مسابقه عکس مناسبسازی محیط شهری برای جانبازان، معلولین و سالمندان در سه بخش برپا میشود: بخش آزاد با رویکرد توانمندیهای جانبازان، معلولان و سالمندان در عرصههای زندگی، شناسایی موارد رعایت نشدن حقوق جانبازان، معلولان و سالمندان در جامعه و پایاننامههای عکاسی در موضوعهای مرتبط.
امیرعلی جوادیان دبیر مسابقه عکس است و سیفالله صمدیان، سیدعباس میرهاشمی، فرهاد سلیمانی، محمدرضا رفایی و علیرضا کریمی صارمی آثار مسابقه را داوری میکنند. آخرین مهلت ارسال آثار تا 10 آبان است و اهدای جوایز برگزیدگان و افتتاح نمایشگاه 13 آذرماه خواهد بود.
جوایز دو بخش مسابقه عکاسی به تفکیک در هر بخش پنج نفر مبلغ 10، هفت، پنج، سه و دو میلیون ریال است و در بخش پایاننامه به نفر اول تا سوم مبلغ 10، هفت و پنج میلیون ریال اهدا خواهد شد. همچنین جوایز ویژه از سوی سازمانها و مراکز فرهنگی هنری و مطبوعاتی و بازرگانی به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
شرکت تمام عکاسان در مسابقه آزاد است و هر عکاس میتواند در موضوع حداکثر 10 عکس یا سه مجموعه پنج عکسی ارسال کند. ابعاد و اندازه عکسهای رنگی و سیاه سفید 20 در 45 سانتیمتر و عکسها نباید قاب یا پاسپارتو شده باشد. ابعاد عکسهای چاپی یا پرینت دیجیتالی باید 30 در 24 سانتیمتر به صورت CD یا پرینت باشد.
علاقمندان برای حضور در این مسابقه میتوانند آثار خود را به دبیرخانه واقع در تهران، بزرگراه چمران، خیابان یمن، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان فرخ، پلاک 25، پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان ارسال کنند یا با 22416938 تماس بگیرند.
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