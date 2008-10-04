بررسی رابطه با ایران در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدار کویت، این نشست 24 و 25 نوامبر(چهارم و پنجم آذر) به میزبانی عمان در شهر مسقط برگزار خواهد شد؛ این نشست پیش از این قرار بود در هفته اول دسامبر(آخرین ماه سال میلادی) برگزار شود.



این نشست بر دو پرونده مهم سیاسی و اقتصادی به ویژه وحدت پولی (ایجاد پول واحد) میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس متمرکز خواهد بود.



نشست مسقط در سایه توجه دبیرخانه شورای همکاری به تقویت ارتباط میان کشورهای عضو و تکمیل تدابیر و اقدامات برای ایجاد پول واحد(وحدت پولی)و هماهنگ کردن مواضع در قبال چالشهای امنیتی پیش روی کشورهای منطقه برگزار می شود.



رابطه اعضای شورای همکاری خلیج فارس با جمهوری اسلامی ایران و اوضاع عراق از جمله مسائل مهمی خواهد بود که در نشست مسقط بررسی خواهد شد.

انتظار می رود عبدالرحمن العطیه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، دیدارهایی از کشورهای عضو در اوایل ماه آینده برای مطلع کردن رهبران کشورهای عضو شورای همکاری از دستورکار نشست آتی مربوط به مسائل سیاسی و در راس آن رابطه با ایران و اوضاع عراق با توجه به طرحهای کشورهای عربی خلیج فارس برای تقویت همکاری منطقه ای با ایران و در سایه بهبود اوضاع امنیتی در عراق انجام دهد.



این در حالی است که برخی از کشورهای عربی از جمله کشورهای منطقه خلیج فارس، تصمیم گرفته اند سفارتخانه های خود در عراق را بازگشایی کنند.