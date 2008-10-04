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۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۴

شطرنجباز نونهال کشورمان به عنوان استاد فیده دست یافت

شطرنجباز نونهال کشورمان به عنوان استاد فیده دست یافت

سارا سادات خادم الشریعه با توجه به کسب مقام قهرمانی نونهالان آسیا در رده سنی 12 سال به عنوان استاد فیده بانوان فدراسیون جهانی شطرنج دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی شطرنج در فهرست جدید درجه بین المللی (ریتینگ) بازیکنان این رشته، علاوه بر معرفی سارا سادات خادم الشریعه به عنوان استاد فیده جدید ایران، درجه بین المللی 2036 را برای آرین غلامی شطرنجباز خردسال کشورمان منظور کرده است. ضمن اینکه پویا ایدنی نیز 5/130 واحد به درجه بین المللی خود اضافه کرده است.

در فهرست جدید منتشر شده از سوی فیده، بسیاری از شطرنجبازان کشورمان در رده های سنی 8، 10 و 12 سال صاحب درجه بین المللی شده‌اند.

بر این اساس احمد عسگری‌زاده نایب قهرمان پیشین نونهالان آسیا با کسب درجه بین المللی 2026 تاکنون رده سوم جدول آغازین مسابقات قهرمانی نونهالان زیر 10 سال جهان در ویتنام را به خود اختصاص داده است. خلیل موسوی دیگر شطرنجباز نونهال ایران رده نخست این جدول را در اختیار دارد.

مسابقات قهرمانی نونهالان زیر 10 سال جهان 30 مهرماه تا 9 آبان ماه در ویتنام برگزار می شود.

کد مطلب 759351

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