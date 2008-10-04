فاز اول بزرگترین کارخانه دارو سازی کشور در کمالشهر کرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیر عامل شرکت داروسازی کمالشهر پیش از ظهر امروز در آیین افتتاح فاز اول این کارخانه اظهار داشت: پروژه کارخانه سها دو با زیر بنایی بالغ بر 36 کیلومتر هزار متر مربع و زمینی به وسعت 100 هزار متر مربع در راستای بهینه سازی و تولید داروهای موجود در اشکال دارویی جدید شکل گرفته است.

اسماعیل حریریان افزود: این کارخانه با رعایت کامل استانداردهای جهانی و با مساعدت شرکت مشاور آلمانی و مشاوران ایرانی طراحی شده و تحولی در صنعت داروسازی کشور به وجود آورده است.

وی عنوان کرد: محصولات طراحی شده در این کارخانه بسیار جدید و شامل 70 محصول و 21 قلم دارو است و امید آن می رود که تا پایان سال جاری این میزان به بیش از 100 محصول افزایش یابد.

در این مراسم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه رئیس جمعیت هلال احمر ایران و مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی به همراه شورای عالی هلال احمر از بخشهای مختلف تولید داروی این کارخانه بازدید کردند.