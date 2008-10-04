۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۰

450 هزار دانش آموز در آذربایجان غربی از شیر رایگان بهره مند می شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی از بهره مندی 450 هزار دانش آموز استان از شیر رایگان طی سال تحصیلی جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد محمود زاده پیش از ظهر امروز در آیین نواختن زنگ شیر در مدارس استان افزود: در طول سال برای هر دانش آموز در مجموع 14 لیتر شیر به میزان 200 سی سی در مجموع در 70 نوبت طی سال ارائه می شود.

وی ادامه داد: این میزان شیر فقط  در بین دانش آموزان دوران دبستان، راهنمایی و مهدهای کودک دولتی مناطق شهری و روستایی توزیع می شود.

محمودزاده تغذیه سالم را عامل بسیار مهمی و موثر در بحث سلامت روانی و اجتماعی دانش آموزان دانست و گفت: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده در نظر داریم نان غنی شده به همراه خرما نیز در مدارس توزیع کنیم.

