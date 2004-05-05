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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۲:۱۹

مدير كل تامين اجتماعي شهرستانهاي استان تهران در گفتگو با "مهر ":

مشمولان بيمه بيكاري در سال جاري افزايش مي يابند

تا پايان سال 82 تعداد 18 هزار و 600 نفر در شهرستانهاي استان تهران از سازمان مقرري بيكاري دريافت نموده اند كه اين ميزان در سال جاري افزايش چشم گيري خواهد داشت .

مدير كل تامين اجتماعي شهرستانهاي استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : در سال گذشته در حدود  21 ميليارد تومان بودجه صرف پرداخت مقرري بيكاري شده است كه اين ميزان اعتبار به طور حتم با توجه به افزايش تعداد بيكاران براي سال جاري جوابگو نخواهد بود.

غلامعلي بصائري ادامه داد : به طور حتم با افزايش تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري در سال جاري مي بايست 30 ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت مقرري بيكاري در اختيار داشته باشيم.

وي تصريح كرد : صندوق بيمه بيكاري در سالهاي گذشته  نيز با كسري بودجه مواجه بوده است كه پيش بيني مي شود در سال جاري صندوق با مشكل حادتري در اين زمينه مواجه باشد و بايد به دنبال راه حلي در خصوص تامين اعتبارلازم براي صندوق بيمه بيكاري  باشيم .

مدير كل تامين اجتماعي شهر ستانهاي استان تهران در خصوص همسان سازي حقوق بازنشستگان قبل از سال 78 گفت : 30 درصد از 80 هزار مستمري بگير شهرستانهاي استان تهران مشمول همسان سازي حقوق مي شوند كه تمامي آنان مابه التفاوت حقوق خود را دريافت نموده اند .

 

کد مطلب 75939

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