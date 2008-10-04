افزایش ظرفیت دانشگاه آزاد گرگان به 6 هزار دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا علی محسنی در آستانه سالروز تاسیس دانشگاه آزاد گرگان اهم فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی گرگان از در چند سال گذشته حوزه معاونت آموزشی را افزایش رشته های تحصیلی و تعداد دانشجویان عنوان کرد و افزود: افزایش تعداد رشته های دانشگاه آزاد گرگان از 25 رشته به 51 رشته، افزایش تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه از 114 نفر به 131 نفر، افزایش تعداد دانشجو به پنج هزار و 982 دانشجو به انضمام 554 نفر دانشجوی آموزشکده فنی و حرفه ای سما از مهمترین اقدامات معاونت آموزشی دانشگاه آزاد گرگان بوده است.

وی خاطر نشان کرد: اتمام و تحویل مجتمع فرهنگی آموزشی خاتم الانبیا، اتمام پروژه توسعه سلف سرویس، طراحی و اجرای پروژه دانشکده فنی مهندسی، طراحی و اجرای پروژه توسعه سوله ورزشی، اجرای کامل و تحویل پروژه حصارکشی مزرعه آموزشی 7/1 هکتاری، ساخت 4 فضای آزمایشگاهی به مساحت 330 متر مربع، طراحی و اجرای گلخانه پلاستیکی آموزشی و تحقیقاتی به مساحت 200 مترمربع و طراحی و اجرای گلخانه تحقیقاتی شیشه ای با مساحت 160 مترمربع از جمله مهمترین اقدامات عمرانی دانشگاه در طول سالیان اخیر است.

رئیس دانشگاه آزاد گرگان بیان این مطلب که حوزه معاونت پژوهشی حامی و راهنمای پژوهشگران و علاقه مندان به انجام تحقیقات کاربردی و مورد نیاز استان گلستان است از مهمترین فعالیت های معاونت پژوهشی واحدگرگان نام برد و اظهار داشت: ارتقای ISP اینترنت پرسرعت به پهنای یک مگابایت با کافی نت مجهز به 30 دستگاه کامپیوتر، تکمیل نرم افزار بودجه پژوهشی، راه اندازی و تجهیز 3 آزمایشگاه تازه تاسیس و اقدام در جهت استانداردسازی و تجهیز سایر آزمایشگاهها و کارگاههای واحد و تأسیس آزمایشگاه حشره‌ شناسی، راه ‌اندازی فاز دوم آزمایشگاه تحقیقاتی با عنوان آنالیز شیمی و خرید تجهیزات پژوهشی بانک ژن گیاهان و عضویت واحد در شبکه ملی تحقیقات گیاهان دارویی کشور، چاپ 50 مقاله در مجلات ISI، انعقاد 35 مورد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی با دانشگاه‌ها و دستگاههای اجرایی، صنایع، موسسات و مراکز تحقیقاتی از جمله فعالیتهای پژوهشی دانشگاه آزاد گرگان است.

محسنی در ادامه افزود: روابط عمومی دانشگاه با فعال کردن بخش خبری، پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و چاپ 5 شماره خبرنامه و تهیه فیلم عملکرد دانشگاه با مشارکت سروش مرکز گلستان و مستندسازی تمامی برنامه ها، همایش ها، سخنرانی ها به منظور تهیه آرشیو از این فعالیت ها نقش مهمی در اطلاع رسانی به مخاطبان داشته و موفق به دریافت لوح تقدیر از دومین و سومین همایش روابط عمومی الکترونیک در سال 1386و 1387 و انتخاب به عنوان مدیر نمونه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 84 تا 87 و کسب لوح تقدیر از اولین و دومین جشنواره روابط عمومی های برتر بخش خصوصی و تعاونی در سال 1385 و 1386 و دریافت لوح تقدیر و سپاس از سومین و چهارمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در سال 1385 و 1386 شده است.