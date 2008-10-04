17 گزینه برای تکمیل و بهسازی راههای مواصلاتی استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران وزارت راه و ترابری را موظف کرد با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و همکاری استانداری مرکزی ، نسبت به واگذاری حق بهره برداری از فرودگاه اراک به بخش غیر دولتی اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، وزارت راه و ترابری همچنین موظف شد اجرای کنار گذر ساوه و تکمیل کنار گذر شمالی اراک ( باند شرقی و غربی ) را در سال 1387 تسریع کرده و در خصوص راه اندازی خط هوایی منظم در فرودگاه اراک توسط یکی از شرکتهای هواپیمایی اقدام کند.

برهمین اساس آسفالت راههای روستایی با بیش از 60 خانوار در سالهای 1377 و 1388 ، کمک به احداث راه اراک و فرمهین، بهسازی مسیر موجود همدان - ساوه تا گردنه دخان در سال 1387 ، مطالعه چهار خطه کردن راه بوئین زهرا - ساوه و تقاطع مربوط، مطالعه احداث خط آنتن اتصال ساوه به خط سراسری راه آهن، دو خطه کردن راه آهن اراک - قم - تهران، تکمیل تطویل باند فرودگاه اراک و احداث حداقل یک تقاطع غیر همسطح در یکی از ورودیهای شهر اراک نیز به وزارت راه و ترابری محول شد.

هیئت وزیران همچنین وزارت راه وترابری را مکلف کردبا هماهنگی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری و همکاری استانداری نسبت به مطالعه و اجرای بزرگراه دلیجان - محلات - خمین با افزایش اعتبار مناسب در سال جاری و اخذ مجوزهای لازم و انجام مطالعه ادامه این محوراز خمین تا الیگودرز، مطالعه امکان سنجی بزرگراه اراک- خمین شهرکرد در سال 1387 و پیش بینی اعتبار اجرایی راه اصلی دلیجان - همدان ، اقدام کند.

درهمین راستا، بررسی تامین مبلغ 15میلیارد ریال جهت آسفالت محور فرعی جفتان -نوبران به طول 40 کیلومتر، مطالعه اتصال شهرکهای صنعتی استان به خط راه آهن سراسری و مطالعه اجرای بزرگراه ساوه - بروجرد نیز بر عهده وزارت راه و ترابری قرار گرفت.

این مصوبه در تاریخ 18/6/87 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.