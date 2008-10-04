95 درصد محصولات دارویی تولید داخل است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کامران باقری لنکرانی ظهر امروز در آیین افتتاح فاز اول کارخانه داروسازی سهای کمالشهر اظهار داشت: در گذشته بیشتر داروهای مصرف داخل کشور وارداتی بودند و در حال حاضر تولید دارو در کشور از 25 درصد در قبل از انقلاب به بیش از 95 درصد رسیده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: این کارخانه بزرگ از ظرفیتهای بسیار بالایی برخوردار است و می تواند زمینه ساز حضور ایران در زمینه تولید محصولات دارویی در عرصه بین المللی باشد.

فاضل لنکرانی افزود: کشور در زمینه تولید دارو رشد قابل توجهی داشته است به طوری که از یک بازار چند صد میلیون دلاری در اوایل انقلاب به یک بازار میلیارد دلاری تبدیل شده است.

وی ادامه داد: همچنین در بحث ارزش افزوده و تولید مواد اولیه نیز در حال حاضر بیش از 60 درصد مواد اولیه دارویی مورد نیاز در داخل تولید می شود.

ارتباط صنعت و دانشگاه در داروسازی نهادینه است

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در کشور ارتباط صنعت داروسازی با دانشگاه ها و فارغ اتحصیلان رشته داروسازی یک ارتباط نهادینه است و اهالی دانشگاهها اعم از اعضای هیئت علمی و فارغ التحصیلان گردانندگان شرکتهای دارویی هستند و در بخشهای تولیدی و تحقیقاتی این شرکتها فعالیت می کنند.

لنکرانی یادآور شد: نسل جوان متخصص کشور که در این عرصه فعالند همه محصول بعد از انقلاب هستند و کشور از تربیت تعداد 20 تا 25 فارغ التحصیل در زمینه داروسازی به تربیت حدود 80 تا 100دانشجو در رشته های دکترای تخصصی داروسازی در کشور رسیده است.

وی متذکر شد: نیروهای تربیت شده در این رشته ها همگی نیروهای کار آفرین محسوب می شوند و فارغ اتحصیلان این رشته در ارتباط مستقیم با فناوری صنایع دارویی کشور قرار می گیرند.

عملکرد هلال احمر در چند روز اخیر قابل تقدیر است

وزیر بهداشت در بخش دیگری از صحبتهایش ضمن تقدیر از خدمات سازمان هلال احمر عملکرد این سازمان را در وقایع اخیر و وقوع سیل در استانهای شمالی موفق ارزیابی کرد.

لنکرانی یادآور شد: این جمعیت پیشینه پرافتخاری دارد و در زمان وقوع جنگ تحمیلی نیز منشا خدمات بسیاری بوده است و در طوفان منطقه جنوب شرقی کشور نیز با همکاری سایر نهادها میزان تلفات را به حداقل کاهش داد در حالیکه دیگر کشورها از آمار تلفات بالایی در مواجهه با این طوفان برخوردار بودند.

وی بیان داشت: حتی در وقوع زلزله چین نیز وزیر بهداشت این کشور از کمکهای هلال احمر ایران قدردانی کرده است.

باید به طور جدی از هزینه های سرباری کاسته شود

وزیر بهداشت عنوان کرد: برای صرفه جویی در هزینه ها باید به طور جدی از هزینه های سرباری کاست و در این مجموعه نیز بیش از 9 هزار و 400 متر مربع فضای اداری موجود است که حتی گرمایش و سرمایش این فضا با این وسعت تحمیل کننده هزینه های بسیار است.

وی تاکید کرد: باید تلاش کرد تاحد امکان از هزینه های تشریفات کاست و به جای آن با هزینه کردن در بخش تحقیقات و تولید دارو انگیزه حضور در بازارهای بین المللی را تقویت کرد.