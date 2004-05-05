۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۴:۰۱

برگزاري مسابقات تيراندازي با كمان به مناسبت هفته وحدت

سومين هفته از مسابقات قهرماني تيراندازي با كمان به مناسبت هفته وحدت و ولادت با سعادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" اين مسابقات طي دو روز 17 و 18 ارديبهشت ماه ويژه مردان در دو بخش ريكرو و كامپوند و در دو گروه زبده ها و زير گروه و به ميزباني تربيت بدني سازمان صنايع دفاع  انجام خواهد گرفت.
ساعت برگزار مسابقات:
پنجشنبه و جمعه 17 و 18 ارديبهشت ساعت 9 الي 13 و 15 الي 18
جمعه 18/2/83 ساعت 30/16 مسابقات فينال دو گروه ومراسم اختتاميه .

