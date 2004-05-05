برگزاري مسابقات تيراندازي با كمان به مناسبت هفته وحدت

به گزارش خبرنگار "مهر" اين مسابقات طي دو روز 17 و 18 ارديبهشت ماه ويژه مردان در دو بخش ريكرو و كامپوند و در دو گروه زبده ها و زير گروه و به ميزباني تربيت بدني سازمان صنايع دفاع انجام خواهد گرفت.

ساعت برگزار مسابقات:

پنجشنبه و جمعه 17 و 18 ارديبهشت ساعت 9 الي 13 و 15 الي 18

جمعه 18/2/83 ساعت 30/16 مسابقات فينال دو گروه ومراسم اختتاميه .