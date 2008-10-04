بیش از 5570 هکتار از اراضی ملی منطقه زیارت گرگان سنددار شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صفرقلی خواجه ظهر شنبه در جلسه شورای حفاظت از عرصه های ملی استان افزود: این زمین‌ها در پلاک ‪ ۸۲۵‬فرعی از یک اصلی، واقع در بخش چهار حوزه ثبتی شهرستان گرگان است.

وی، تثبیت مالکیت و صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از دخل و تصرف غیرقانونی را از جمله اهداف تهیه سند برای اراضی ملی عنوان کرد.

خواجه افزود: در سالهای گذشته، عده‌ای سودجو با انجام معاملات غیرقانونی منابع ملی، اقدام به تصرف و ساخت و ساز در این اراضی کرده‌اند.

به گفته وی با اعلام این موضوع و تشکیل پرونده توسط اداره ‌کل منابع طبیعی استان به دستگاه قضائی و صدور آرای قطعی نسبت به تعدادی از پرونده‌ها، عملیات خلع ید با همکاری نیروی انتظامی صورت گرفته و پرونده برخی دیگر نیز مراحل قانونی خود را طی می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان ادامه داد: همکاری نهادها و دستگاه های مربوط مانند ثبت اسناد و املاک، نهادهای قضایی و غیره برای حفاظت از عرصه های ملی و طرح سنددار شدن آن ضروری است.

استان گلستان بیش از 430 هزار هکتار جنگل و یک میلیون و 126 هزار هکتار مرتع دارد.