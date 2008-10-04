آغاز اعزام زائران حج تمتع از 22 آبانماه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر رضاجعفرزاده گفت: صبح امروز اولین جلسه هماهنگی انجام پروازهای حج تمتع به ریاست کاپیتان خانلری معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در سالن کنفرانس این سازمان تشکیل شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: در این جلسه جمعی از معاونین و مدیران کل سازمان هواپیمایی کشوری، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت فرودگاه های کشور، مدیر کل فرودگاه های استان تهران، مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی نیروهای امنیتی و انتظامی، گمرک و نمایندگان سازمان حج و زیارت حضور داشتند.

وی با بیان اینکه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بر انجام پروازهای ایمن و سلامت برای این سفر معنوی تاکید کرد، افزود: رعایت دقیق ایمنی در سطح فرودگاه های کشور و شرکتهای هواپیمایی، ایجاد انسجام در بخشهای فنی و عملیاتی، لزوم ایجاد هماهنگی قبلی جهت سرویس دهی مناسب به زائران، روان سازی واحدهای هندلینگ برای کوتاه کردن زمان ایستایی مسافران، سرعت بخشیدن قسمتهای بازرسی و حمل سریع بار زائران از مهمترین آیتم های مورد بحث و بررسی این جلسه بود.

جعفرزاده گفت: همچنین اعضای شرکت کننده در جلسه با کالبد شکافی عملیاتهای گذشته، پاره ای از مشکلات و موارد حادث شده را طرح و برای رفع مشکلات و موانع احتمالی راهکارهای لازم را ارائه کردند.

وی با اشاره به اینکه تعداد زائران حج تمتع امسال افزایش یافته است، تعداد زائران را یکصد هزار و چهارصد و هشتاد نفر ذکر کرد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهارداشت: پروازهای حج تمتع امسال از 17 فرودگاه از جمله مهرآباد تهران، مشهد، ساری، گرگان، اصفهان، شیراز، اردبیل، کرمان، اهواز، یزد، زاهدان، رشت، کرمانشاه، ارومیه، بندرعباس، بوشهر، تبریز انجام خواهد شد.

وی گفت: رفت پروازهای حج تمتع در سال جاری از 22 آبانماه الی 12 آذر ماه و برگشت از 23 آذر ماه الی 11 دی ماه خواهد بود.