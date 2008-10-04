بعد از رای شورای استیناف به فیفا شکایت می کنیم

حافظ علی اسناوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: پیگیری موسسه صنعت نفت در خصوص تقلبی بودن سن وحید امرایی باعث محرومیت یک ساله این بازیکن از کلیه میادین فوتبال شده است ولی ما اعتقاد داریم این رای عادلانه نیست.

وی ادامه داد: وقتی این رای به موسسه صنعت نفت ابلاغ شد نسبت به آن در شورای استیناف فدراسیون فوتبال اعتراض کردیم و اکنون منتظر صدور رای عادلانه از جانب این شورا هستیم ولی اگر شورای استیناف این رای را تغییر ندهد، نسبت به این رای ناعادلانه به فیفا شکایت خواهیم کرد.

اسناوندی تاکید کرد: هدف ما از پیگیری این پروند این است که ثابت کنیم بر اساس اخلاق ورزشی باید شرایط رقابت و مسابقه برابر و مساوی باشد و هیچ فرد یا گروهی نباید از شیوه های ناجوانمردانه و غیرقانونی برای پیروزی در این میدان استفاده کنند.

مدیرعامل موسسه صنعت نفت آبادان عنوان کرد: این دلیل چون صنعت نفت یک بار به علت مشابهی به لیگ برتر صعود کرده است باید روی برخی اقدامات غیر قانونی چشم پوشی کند و اجازه دهد حق تیم و شهرش پایمال شود.