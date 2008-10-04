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۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

صنعت نفت در فصل جاری پنج سال جوانتر شده است

صنعت نفت در فصل جاری پنج سال جوانتر شده است

اهواز - خبرگزاری مهر: سرمربی صنعت نفت آبادان گفت: این تیم برای حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور نسبت به سال قبل که در لیگ برتر حضور داشت، پنج سال جوانتر شده است.

سیدمجتبی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: سال گذشته که تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در لیگ برتر حضور داشت علاوه بر اینکه از بازیکنان غیر بومی متعددی استفاده می کرد، میانگین سنی اش 29 سال بود که این آمار چندان جالب نبود و باعث شد این تیم آن طراوت را نداشته باشد و در نهایت نیز به رقابت های لیگ دسته اول سقوط کرد.

وی ادامه داد: در فصل جاری اما این معضل را حل کرده ایم و علاوه بر اینکه تمرکز خود را روی استفاده از بازیکنان بومی و آبادانی گذاشته ایم، میانگین سنی تیم را با تزریق تعدادی نیروی جوان به آن به 24 سال رسانده ایم و نسبت به سال گذشته تیم را پنج سال جوانتر کرده ایم.

تقوی تاکید کرد: اگر در سال جاری که در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال حضور داریم، دست به جوانگرایی نزنیم در رقابتهای لیگ برتر به هیچ وجه نمی تون دست به چنین اقدامی زد ضمن اینکه ما در این جوانگرایی سعی کرده ایم میزان تجربه تیم در حد معقولی باشد، یعنی هدف از استفاده از جوانان با تجربه در ترکیب تیم نفت بود.

وی اضافه کرد: بر همین اساس چند بازیکن خارجی نیز به ترکیب تیم اضافه شده اند که می توانند تیم را در فرم قابل قبولی حفظ کنند.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان عنوان کرد: حداقل زمان برای موفقیت این تیم جوان شده، دو سال است که امیدواریم بعد از این دو سال به مقام شایسته ای درلیگ برتر دست پیدا کنیم.

تقوی تاکید کرد: تا چه زمانی صنعت نفت و فوتبال آبادان باید برای خرید بازیکنان غیر بومی پول های هنگفت هزینه کنند در حالیکه بهترین استعدادها در این شهر وجود دارد، امسال سیاست باشگاه جوانگرایی است که در نهایت منجر به موفقیت فوتبال آبادان در بلند مدت می شود.

کد مطلب 759444

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