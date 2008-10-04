۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۱

کشته شدن 38 نفر در درگیری ارتش ترکیه و پ.ک.ک

در درگیری های روز گذشته ارتش ترکیه با جدایی طلبان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) 38 نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این درگیری ها که در آن 15 سرباز ترکیه و حداقل 23 شورشی پ.ک.ک کشته شدند سبب گردید تا رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه سفر خود به خارج از ترکیه را لغو کند.

اردوغان در اظهاراتی درباره این رویداد که روز گذشته اتفاق افتاد، همچنین از مجروح شدن 20 سرباز این کشور در این درگیری ها که خونین ترین درگیری بین دو طرف در سال جاری بشمار می رود، خبر داد.

"کوکسال تاپتان" رئیس پارلمان ترکیه ضمن محکوم کردن پ.ک.ک گفت که این گروه با حملات خیانت بارخود هرگز به هدفش نخواهد رسید و ارتش ترکیه به نحوی شایسته و به بدترین و خشن ترین شیوه پاسخ آنها را خواهد داد.

