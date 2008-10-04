پیگیری تلاش ها برای اجرایی شدن لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: با این تصمیم قرار شد تا زمینه های اجرایی کردن این لایحه و راهکارهای مناسب برای برداشتن موانع، با رایزنی با روسای سه قوه و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شدت پیگیری شود تا این لایحه مهم هرچه زودتر به نتیجه قطعی برسد.

وی یادآورشد: این لایحه درمجلس هفتم به تصویب رسید اما به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و ایجاد بارمالی برای دولت مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.

سروری افزود: البته پیش از تصویب این لایحه براساس هماهنگی های انجام شده با قوه مجریه، دولت در مورد منابع مالی آن با مجلس به توافق رسیده بود اما پس ازتصویب این لایحه دولت اعلام کرد قادر به تامین منابع آن نیست و به همین دلیل شورای نگهبان این لایحه را به مجلس برگرداند ونهایتا با اصرارمجلس بر مصوبه خود این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس تاکید کرد: اخیرا اعضای فراکسیون ایثارگران با آیت الله هاشمی رفسنجانی جلساتی داشته و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای فراهم کردن زمینه اجرایی شدن این لایحه قول مساعد داده است.

وی ادامه داد: در یکی از جلسات فراکسیون که بحث لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران مطرح بود، دهقان رئیس بنیاد شهید نیز حضور داشت و در این جلسه مباحث مختلف از سوی نمایندگان مطرح شد و رئیس بنیاد شهید نیز توقعات خود از فراکسیون ایثارگران را بیان کرد و مقرر شد این بحث در جلسات بعدی دنبال شود.

سروری در پایان اظهار داشت: در جلسه هفته گذشته فراکسیون همچنین تصمیم گرفته شد تا برای بررسی موضوعات و مباحث مختلف کارگروههای متنوعی نیز درفراکسیون تشکیل شود. درهمین راستا مدل های مختلفی مورد بحث قرار گرفت اما فراکسیون در این مورد به تصمیم نهایی نرسید و بحث تشکیل کارگروهها در فراکسیون به جلسه بعدی موکول شد.