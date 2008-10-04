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۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۸

رهایی تاکید کرد:

ایجاد تسهیلات علمی برای نخبگان بیشتر مورد توجه قرار گیرد

ایجاد تسهیلات علمی برای نخبگان بیشتر مورد توجه قرار گیرد

رئیس دانشگاه امیرکبیر گفت: در برخی دانشگاهها با وجود کمبود امکانات حرکتهایی در جهت حمایت از نخبگان صورت گرفته اما عرصه نیازها بسیار وسیع ‌تر است. به نظر می ‌رسد پشتیبانی‌ ها و ایجاد تسهیلات علمی برای نخبه ها باید بسیار بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رهایی افزود: آشنایی جوانان با مسائل سیاسی درسطوح ملی و بین ‌المللی بدون آن که به حرکتهای جناحی و خاص منجر شود بسیار با اهمیت است.

رئیس دانشگاه امیرکبیر اضافه کرد: باید حرکت وسیع و ویژه‌ای تدارک دیده شود تا نخبگان و برگزیدگان علمی کشور به رسالت و وظیفه‌ ای که در قبال نظام و انقلاب دارند، آشنا شوند.

وی در بیان دیدگاهش درباره فعالیت سیاسی دانشجویان گفت: اهمیت این عرصه کمتر از فعالیتهای علمی نیست به این دلیل که اگر جوانان را یک بعدی هدایت کنیم و صرفا‌ متکی به اندوخته ‌های علمی باشند در عرصه‌ های فرهنگی و سیاسی با مشکل برخورد می کنند.

رهایی درباره گسست تاریخی در ذهن جامعه به ویژه جوانان گفت: جوانان امروز کشور که به سطوح علمی وارد می‌شوند بیشتر شناختشان از مبانی آموزش عالی کشور، اصول نظام جمهوری اسلامی ایران و سوابق علمی فرهنگی بسیار محدود است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بخش دیگری از سخنانش گفت: مدت زیادی است که مباحث مربوط به پرورش، هدایت و پشتیبانی از اقشار نخبه و ممتاز جامعه علمی مطرح است اما بسیاری از این مباحث در حد حرف باقی مانده است.

علیرضا رهایی درباره موانع نخبه ‌پروری در دانشگاهها گفت: بنیاد ملی نخبگان که انتظار می ‌رفت با سرعت عمل مجموعه نخبگان را در سطوح مختلف زیر پوشش قرار دهد از شتاب لازم برخوردار نیست.

کد مطلب 759477

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