دستیابی به شهروند الکترونیک نیاز به برنامه ریزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد عباس شیرمحمدی ظهر امروز در نشست خبری شهرداری پیرامون طرح "مشهد چهارده صفر چهار" در رسیدن به شهر الکترونیک افزود: دولت، شهرداری و دیگر نهادهای دولتی هر یک سهم به سزایی در حرکت به سمت شهر الکترونیک دارند که باید مقدمات و زیرساخت های لازم را در درون شهر و دستگاه خودشان فراهم کنند تا اطلاعات هر نهاد به طور مستقیم قابل دسترسی باشد.

وی با تاکید بر تحول مبلمان و فضاهای شهری مشهد گفت: تحول در مبلمان و فضاهای سبز در ایجاد شهری زیبا تاثیرگذار است و موجب آرامش و آسایش روانی شهروندان می شود.

شیرمحمدی احترام به شخصیت افراد را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: ایجاد فرهنگ حقوق شهروندی از ضروریات است و تحقق این امر بهره برداری از امکانات رفاهی به طور صحیح و رضایت مندی مردم را در بر خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح ایجاد شهر الکترونیک پروژه ای عظیم است که شهرداری با مشارکت مردم به خصوص قشر جوان و متخصص می تواند به صورت اصولی و علمی به این مهم دست یابد.

همچنین عضو شورای شهر مشهد در ادامه گفت: شهرداری و دولت نقش مهمی در ایجاد شهر و شهروند الکترونیک دارند و شهرداری می تواند در این طرح پیشتاز باشد و تعامل بین نهادهای دولتی را نیز پشتیبانی کند.

علی اصغر شمقدری افزود: تنوع مبلمان شهری و فضاهای تفریحی در روح و روان مردم تاثیر مستقیم دارد که با در نظر گرفتن استانداردها از نظر فرهنگی، اجتماعی و زیباشناختی شهر مشهد می توان گامی موثر در جهت رسیدن به شهر الکترونیک برداشت.

وی توجه به پیشرفت های تکنولوژی در سایر کشورها را مهم دانست و افزود: پیشرفت ارتباطات در کشور ما نیز در حد مناسبی بوده است و باید به زودی خدمات شهری با جدیدترین فنآوری ها به شهروندان ارایه شود.

وی برنامه ریزی مدون را در رسیدن به شهر الکترونیک ضروری دانست و افزود: حمل و نقل عمومی در شهر الکترونیک از کیفیت بهتری برخوردار است که صرفه جویی در وقت شهروندان را به همراه دارد.

عضو شورای شهر مشهد گفت: مهمترین ویژگی طرح مشهد چهارده صفر چهار به مشارکت کشیدن مردم به خصوص جوانان در مسائل مدیریت و برنامه ریزی شهری است که تحقق این گام ضریب همبستگی اجتماعی و احساس مسئولیت آنها را نسبت به شهر و سرنوشت خود افزایش می دهد.

شمقدری افزود: ارائه ایده ها و نظرات نو و موثر در این طرح حرکت به سمت شهری فراملی را سرعت می بخشد.

وی همچنین افزود: تهیه طرح جامع تفضیلی و منطبق با نیازهای شهر و شهروند اسلامی در شان دومین کلان شهر مذهبی دنیا امری ضروری است.

این مسئول با اشاره به زائرپذیر بودن شهر مشهد اذعان داشت: ایجاد فرهنگ شهروندی در رعایت حقوق، کاهش آلودگیها و آرامش و شادابی شهروندان و زائران موثر است.