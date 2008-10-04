اعطای تسهیلات ویژه به مهمانپذیرهای قشم جهت تبدیل به هتل آپارتمان

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، محمد على ذبیحى ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: منطقه آزاد قشم در تلاش است تا با اتخاذ سیاستهای زیر ساختی در حوزه گردشگری، زمینه را روز به روز جهت ارتقا وضعیت مهمانپذیری جزیره افزایش داده و در حوزه گردشگری و جهانگردی مخاطب جذب کند.

وی گفت: نواقصى مانند فضاى کوچک و کمبود کیفیت خدماتى در برخى میهمانپذیرهادر قشم ما را بر آن داشت که در آینده مجوز جدید براى راه‌اندازى میهمانپذیرصادر نکنیم و سرمایه‌گذاران در بخش مراکز اقامتى را به سرمایه‌گذارى دراحداث هتل‌هاى مدرن و هتل‌آپارتمان، تشویق نماییم.

ذبیحی، توسعه گردشگری در قشم و هرمزگان را در گرو همدلی و همراهی تمامی مسئولان مرتبط با این حوزه دانست و گفت: باید تلاش کنیم تا در هر بخش یک سوی نگاه به بخش گردشگری معطوف باشد.

مدیر سیاحتى و گردشگرى سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: طرح اعطاى تسهیلات ویژه به میهمانپذیرهاى جزیره قشم، به زودى اجرایی مى‌شود که می تواند نقش بسزایی در ارتقای کیفیت خدمات ایفا کند.

