اجرایی شدن 90 درصد پروژه های عمرانی سفرهای ریاست جمهوری در اهر

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، احمد علیرضا بیگی صبح امروز در بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان های اهر و هوراند افزود: پروژه خط انتقال گاز 20 اینچ دوزدوزان به اهر ، طرح آبرسانی به شهر هوراند، سالن ورزشی مجموعه ورزشی کارگران، طرح آبرسانی به شهر اهر از جمله مهمترین پروژه های اجرایی شده در این شهرستان بوده است.

وی همچنین اضافه کرد: اجرای آبیاری تحت فشار در سطح دو هزار هکتار در اراضی پایاب سد ستارخان و عملیات اجرایی بزرگ راه اهر - تبریز و چندین پروژه عمرانی دیگر در بخش های مختلف رهاورد سفر نخست هیئت دولت به این منطقه بوده است.

بیگی در ادامه اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ها بالغ بر 700 میلیارد ریال هزینه شده است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به بازدید دوره ای از تمام شهرستان های استان گفت : نظارت بر پروژه های عمرانی و اطلاع از قابلیت ها و پتانسیل های مناطق مختلف و بررسی مسائل و مشکلات موجود از اهداف این دیدار است.