۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۴

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان:

50 درصد پستهای دامپزشکی کرمان خالی است

کرمان - خبرگزاری مهر: غلامرضا زید آبادی گفت: استان کرمان از لحاظ نیروی انسانی متخصص در بخش دامپزشکی با کمبود شدید مواجه است و به همین دلیل بسیاری از کارمندان در چند حوزه کاری مشغول به فعالیت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، زید آبادی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سالن اجتماعات دامپزشکی کرمان گفت: استان کرمان به دلیل وسعت زیاد و پراکندگی واحدهای دامی و غیر مکانیزه بودن بسیاری از این واحد ها به نیروی انسانی متخصص احتیاج دارد.

وی گفت: به دلیل اینکه بسیاری از این واحد ها در روستاها و با روشهای سنتی اداره می شوند بخش خصوصی  نیز راغب به همکاری با این واحد ها نیست.

وی افزود: در کل استان کرمان 110 دامپزشک فعالیت می کنند و که فقط 78 نفر از این افراد در بخش دولتی هستند.

زید آبادی گفت: سال گذشته 13نفر نیرو جذب کردیم و 9 نفر از نیروهای قدیمی نیز بازنشسته شدند و عملا در زمینه نیروی انسانی پیشرفت نکردیم.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان خاطر نشان کرد: با همکاری برخی از ادارات کرمان در زمینه جذب نیروهای طرحی و سرباز خوب عمل شده است اما چون این نیروها موقت هستند نمی توان برنامه ریزی بلند مدت انجام داد.

وی گفت: برای حل این مشکل بحث جذب سه هزار نفر نیرو، دامپزشک و متخصص مطرح است که امیدواریم با به نتیجه رسیدن این مسئله کمبود نیرو در بخش دامپزشکی مرتفع شود.

کد مطلب 759503

