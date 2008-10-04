50 درصد پستهای دامپزشکی کرمان خالی است

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، زید آبادی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سالن اجتماعات دامپزشکی کرمان گفت: استان کرمان به دلیل وسعت زیاد و پراکندگی واحدهای دامی و غیر مکانیزه بودن بسیاری از این واحد ها به نیروی انسانی متخصص احتیاج دارد.

وی گفت: به دلیل اینکه بسیاری از این واحد ها در روستاها و با روشهای سنتی اداره می شوند بخش خصوصی نیز راغب به همکاری با این واحد ها نیست.

وی افزود: در کل استان کرمان 110 دامپزشک فعالیت می کنند و که فقط 78 نفر از این افراد در بخش دولتی هستند.

زید آبادی گفت: سال گذشته 13نفر نیرو جذب کردیم و 9 نفر از نیروهای قدیمی نیز بازنشسته شدند و عملا در زمینه نیروی انسانی پیشرفت نکردیم.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان خاطر نشان کرد: با همکاری برخی از ادارات کرمان در زمینه جذب نیروهای طرحی و سرباز خوب عمل شده است اما چون این نیروها موقت هستند نمی توان برنامه ریزی بلند مدت انجام داد.

وی گفت: برای حل این مشکل بحث جذب سه هزار نفر نیرو، دامپزشک و متخصص مطرح است که امیدواریم با به نتیجه رسیدن این مسئله کمبود نیرو در بخش دامپزشکی مرتفع شود.

