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۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۳۷

امام جمعه تبریز:

گردشگری مقوله ای تک بعدی نیست

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز از نگاه تک بعدی برخی مسئولان به مقوله گردشگری انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری پیش از ظهر امروز در همایش تجلیل از فعالان گردشگری آذربایجان شرقی یادآور شد: گردشگری تنها مقوله ای اقتصادی نیست و باید دیگر ابعاد این بخش نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رونق گردشگری منافع اقتصادی بسیاری به همراه دارد، افزود: متاسفانه جنبه های دینی و فرهنگی این بخش در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

شبستری توجه به منافع اقتصادی در مقوله گردشگری را اجتناب ناپذیر دانست و ادامه داد: توسعه صنعت گردشگری به ویژه جذب توریست های خارجی می تواند بهترین ابزار تبلیغاتی برای نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

امام جمعه تبریز اظهار داشت: گردشگران خارجی با ورود به کشور و آشنا شدن با واقعیات موجود می توانند بهترین سفیران و مبلغان فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی باشند.

شبستری بر توجه بیش از پیش مسئولان به جنبه های سیاسی، ‌فرهنگی و دینی مقوله گردشگری تاکید کرد و یادآور شد: تقویت جنبه های فرهنگی و دینی صنعت توریسم در کشور می تواند شیعه راستین را به جهانیان معرفی کند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به ویژگی های فرهنگی مردم ایران اظهار داشت: گردشگران خارجی ضمن آشنا شدن با میراث طبیعی و تاریخی ایران باید به هنگام بازگشت یادگارهای ارزشمندی از ویژگی های ممتاز فرهنگی مردم ایران اسلامی را نیز با خود همراه داشته باشند.

آیت الله شبستری تاکید کرد: در وضعیت کنونی که موج گسترده تبلیغات منفی استکبار علیه جمهوری اسلامی اوج گرفته است، جذب گردشگران خارجی است و بازدید آنها از واقعیت های ایران می تواند بخش عظیمی از این جوسازی ها را خنثی سازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه ویژه سیر و سیاحت و گردشگری در اسلام و قرآن اشاره کرد و افزود: کشف حقایق، کسب تجربه و عبرت از سرنوشت گذشتگان از جمله اهداف مقدس گردشگری در دین مبین اسلام است.

کد مطلب 759523

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