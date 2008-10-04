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۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۴

نماینده مردم اهر و هریس:

نرخ 23 درصدی بیکاری شهرستان اهر را رنج می دهد

نرخ 23 درصدی بیکاری شهرستان اهر را رنج می دهد

تبریز - خبرگزاری مهر: غلامحسین مسعودی گفت: نرخ 23 درصدی بیکاری، مردم شهرستان اهر به ویژه جوانان منطقه را رنج می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس بعد از ظهر امروز در دیدار با مردم اهر افزود: شهرستان اهر با 23 درصد نرخ بیکاری بیشترین رشد بیکاری آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است.

وی رشد بالای بیکاری را مهمترین معضل این شهرستان اعلام کرد و افزود: اگر راهکارهای لازم در جهت حل مشکل اشتغال صورت نگیرد این شهرستان در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

مسعودی با بیان اینکه شهرستان اهر در زمینه تمام شاخص های توسعه در قیاس با شهرهای همتراز عقب افتاده است، تاکید کرد: مسئولان ارشد استانی باید برای جبران کاستی های گذشته تمام توجه و اهتمام خود را به کار بندند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با اشاره به پتانسیل های بالقوه در این شهرستان فقدان کارخانه های صنایع تبدیلی کناسنتره میوه و سردخانه را از مهمترین نیازهای مردم منطقه ذکر کرد و خواستار رفع این معضل گردید.

وی همچنین با اشاره به قابلیت های بالای بخش معدن در این شهرستان، ایجاد مرکز تحقیقات معدن شناسی را یکی از نیازهای منطقه برشمرد.

مسعودی همچنین ایجاد صنایع پایین دستی و جانبی معدن مس را در جهت جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به منظور ایجاد اشتغال پایدار از نیازهای ضروری منطقه برشمرد و خواستار راه اندازی این صنایع در اهر شد.

این نماینده مجلس با انتقاد از انتقال کنسانتره مس منطقه به سایر استان ها اظهار داشت: با وجود عدم توجیه اقتصادی، کنسانتره مس منطقه به سایر مناطق انتقال می یابد که در صورت ایجاد صنایع در منطقه شاهد اشتغال و جذب جمعی از جوانان منطقه خواهیم بود.

کد مطلب 759533

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