بیش از 52 میلیون ریال به محرومان و مددجویان کمیته امداد گلستان کمک شد

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، پرویز خاکپور عصر شنبه در جلسه بررسی مشکلات مددجویان این نهاد افزود: این مبلغ در قالب کمک نقدی و غیرنقدی و به منظور رفع برخی از مشکلات نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد اهدا شد.

وی اظهار داشت: این طرح هر سال از سوی کمیته امداد استان در ماه مبارک رمضان اجرا می شود و مدعوین در این طرح به همراه مسئولان کمیته امداد ضمن بازدید از خانواده‌های تحت حمایت، ایتام و طرحهای خودکفایی و اشتغالزای آنان از نزدیک با مشکلات و زندگی این خانواده‌ها آشنا می شوند.

خاکپور اضافه‌کرد: در این مدت به هفت هزار و ‪ ۳۸۲‬خانوار نیز سبد غذایی و کمکهای نقدی اهدا شد.

این مسئول ادامه داد: همچنین در ماه مبارک رمضان ضیافت افطاری برای چهار هزار و ‪ ۳۰‬نفر از ایتام تحت حمایت این نهاد برگزار شد.

وی بیان داشت: 9 هزار و 368 کوک یتیم تحت پوشش این نهاد قرار دارند که بیش از هشت هزار و 300 کودک دارای حامی هستند و در ماه مبارک رمضان سال جاری نیز دو هزارو 332 حامی جدید برای حمایت از کودکان نیازمند در استان شناسایی شد.

در حال حاضر 200 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد گلستان قرار دارند.