میرشاد ماجدی سخنگوی باشگاه پیکان شد

به گزارش خبرنگارمهر، طی حکمی از سوی کامران صاحب پناه مدیرعامل باشگاه پیکان ، میرشاد ماجدی قائم مقام باشگاه پیکان با حفظ سمت به عنوان سخنگوی جدید این باشگاه منصوب شد.
ماجدی که پیشینه بازی در تیمهای فوتبال و فوتسال استقلال را دارد پیش از این به عنوان مشاور ارشد کمیته فوتسال تایلند، مشاور عالی در امور اجرایی تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا، سرپرست تیم فوتبال جوانان ایران، مسئول دبیرخانه LOC در مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا، مدیرتیمهای پایهای فوتسال ایران و... فعالیت کرده است.
نظر شما