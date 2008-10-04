  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۶

میرشاد ماجدی سخنگوی باشگاه پیکان شد

میرشاد ماجدی سخنگوی باشگاه پیکان شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه پیکان میرشاد ماجدی به عنوان سخنگوی جدید این باشگاه منصوب شد.

به گزارش خبرنگارمهر، طی حکمی از سوی کامران صاحب پناه مدیرعامل باشگاه پیکان ، میرشاد ماجدی قائم مقام باشگاه پیکان با حفظ سمت به عنوان سخنگوی جدید این باشگاه منصوب شد.

ماجدی که پیشینه بازی در تیم‌های فوتبال و فوتسال استقلال را دارد پیش از این به عنوان مشاور ارشد کمیته فوتسال تایلند، مشاور عالی در امور اجرایی تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، سرپرست تیم فوتبال جوانان ایران، مسئول دبیرخانه LOC در مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا، مدیرتیم‌های پایه‌ای فوتسال ایران و... فعالیت کرده است.

کد مطلب 759551

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها