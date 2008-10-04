  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۲

انیمیشن‌های ژاپنی در لوکارنو 2009 مرور می‌شود

انیمیشن‌های ژاپنی در لوکارنو 2009 مرور می‌شود

دنیای انیمیشن ژاپن سال آینده مضمون بخش مرور آثار شصت و دومین دوره جشنواره فیلم لوکارنو می‌شود که آخرین دوره فعالیت فردریک مایر در سمت مدیریت هنری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد بخش مرور آثار و نمایشگاه "تاثیر مانگا" نگاهی به دنیای مانگا و انیمیشن دارد و با هدف نشان دادن دامنه بسیار گسترده اجتماعی، فرهنگی و زیبایی‌شناختی آن برپا می‌شود. این پروژه را لوکارنو با همکاری موزه فیلم در تورین انجام می‌دهد که از 16 سپتامبر تا 15 نوامبر 2009 میزبان این رویداد است.

بخش مرور آثار فیلم‌های انیمیشن بلند، کوتاه و تلویزیونی، برپایی نمایشگاه آثار هنری، مجله، کتاب، اسباب‌بازی، مجسمه‌های کوچک و بازی‌های رایانه‌ای از جمله بخش‌های در نظر گرفته شده است که اطلاعات مربوط به آن از این هفته روی سایت www.mangaimpact.com قرار می‌گیرد.

مایر در این دوره جشنواره لوکارنو بخشی را به "کیتارو" اختصاص داده بود که چهره‌ای بسیار معروف در دنیای انیمیشن ژاپن و برای علاقمندان مانگا آشناست. شصت و دومین جشنواره لوکارنو از پنجم تا 15 اوت 2009 برگزار می‌شود و مایر از اول سپتامبر جای خود را به اولیوه پره مدیر هنری بخش دوهفته کارگردانان کن می‌دهد.

کد مطلب 759557

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها