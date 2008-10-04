به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه کامل آثار نفیس نقاشی‌های استاد وفایی شامل 20 تابلو سبک قهوه‌خانه‌ای و تصویرگری هفت خوان رستم، بیژن و منیژه، گذشتن سیاوش از آتش و... می‌شود. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه نقاشی تابلو تاریخ و تمدن و فرهنگ درخشان ایران استاد وفایی نیز رونمایی خواهد شد.

این نمایشگاه روز یکشنبه 14 مهرماه ساعت 15 در مرکز همایش‌های کشور در وزارت کشور با حضور شاهنامه‌پژوهان افتتاح می‌شود. علاقمندان می‌توانند تا سه‌شنبه 16 مهرماه از ساعت 17 تا 22 از نمایشگاه نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای وفایی بازدید کنند.