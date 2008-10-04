بسیجیان فارس در طرح هجرت 350 هزار نفر روز کار انجام دادند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ غلامرضا زمانی ظهر امروز در نشستی خبری، افزود: طرحهای اردوهای هجرت بسیج سازندگی در استان فارس در هشت عرصه ملی و 200نوع فعالیت مختلف در سطح استان فارس اجرا شد.

وی اعتبارات هزینه شده توسط نیروی مقاومت بسیج برای اجرای این طرحها را در استان فارس حدود هفت میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: علاوه بر این، حدود 20میلیارد ریال نیز از سوی دستگاه های اجرایی برای اجرای طرح ها اعتبار تخصیص یافت.

مسئول بسیج سازندگی سپاه فجر استان فارس از کوتاه مدت، زودبازدهی، فراگیری و عام المنفعه بودن به عنوان ویژگیهای طرحهای اجرا شده از سوی بسیجیان استان فارس در قالب اردوهای طرح هجرت یاد کرد و ادامه داد: امسال در قالب طرح بسیج سازندگی بیش از 500 مدرسه مرمت، نوسازی و زیباسازی شده و در این عرصه بیش از 130هزار نفر روز کار انجام گرفت.

سرهنگ زمانی همچنین انجام 22 هزار نفر روز کار در عرصه منابع ملی و کشاورزی و هفت هزار نفر روز کار در عرصه عمران و آبادانی روستایی را از مهمترین برنامه های اجرا شد در طرح هجرت خواند و خاطرنشان کرد: مرمت و بهسازی مساجد روستایی، کمک به ساخت جاده و راه، حفاظت از عرصه های منابع طبیعی مبارزه با آفات گیاهی در زمینه های کشاورزی نظیر طرح مبارزه با سن گندم با همکاری جهاد کشاورزی و مرمت و ساخت منازل روستایی از جمله فعالیتهای انجام شده در این دو عرصه بوده است.

وی همچنین در ادامه سخنان خود از اعزام 859 تیم پزشکی به مناطق محروم روستایی فارس خبر داد و افزود: در این خصوص نیز با انجام هفت هزار نفر روزکار، بیماران مناطق محروم و روستایی به صورت رایگان درمان و بیش از 135میلیون ریال دارو نیز بین بیماران به صورت رایگان توزیع شد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه فجر استان فارس از دیگر فعالیتهای انجام شده در اردوهای طرح هجرت 3 به ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به روستاییان و شهرهای کوچک استان فارس به منظور ارتقای سطح فنی و مهارتهای آنان در عرصه های مختلف اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز با انجام شش هزار نفر روز کار به بیش از دو هزار و 850نفر بیش از 40 نوع مهارت مختلف آموزش داده شده است.