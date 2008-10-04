مدعی صعود هستیم / روحیه از دست رفته بازیکنان را احیا کردیم

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صعودمان به دور دوم مسابقات بزریل حتمی است. حتی امید زیادی داریم تا به عنوان تیم نخست گروه راهی مرحله بعدی رقابت ها شویم.

رئیس کمیته فوتسال فدارسیون فوتبال با اشاره به دیدار تیم ملی فوتسال مقابل لیبی اظهارداشت: خوشبختانه برای انجام بازی فردا هیچ مصدومی نداریم. همه بازیکنان به لحاظ شرایط روحی و جسمانی در شرایط خوبی به سر می برند. به خصوص اینکه از فاصله بین دو دیدار خود که نسبت به سایر تیم ها یک روز هم بیشتر بود، به نحو احسن استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه تیم های حاضر در گروه D مسابقات فوتسال جام جهانی برزیل هیچ دیدار آسانی در مرحله مقدماتی نخواهند داشت، تاکید کرد: لیبی در دیدار با اسپانیا که مدافع عنوان قهرمانی است رقابت پایاپایی را به نمایش گذاشت. بازیکنان این تیم خوب دویدند و بهتر از آن نمایش قابل قبولی به هنگام دفاع رائه دادند.

ترابیان ضمن انتقاد از کوتاهی صدا و سیما نسبت به پخش زنده دیدار تیم ملی فوتسال ایران مقابل اسپانیا گفت: این موضوع احساس سرخوردگی شدیدی را در بین اعضای تیم و به خصوص بازیکنان ایجاد کرد. در حالیکه 198 کشور جهان جام جهانی فوتسال را پوشش می دهند، صدا وسیمای ایران حتی از پخش دیدار تیم ملی کشورمان هم غفلت می کند.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: بازیکنان تیم ملی به خاطر بی توجهی نسبت به دیدرهای حساس و جهانی آنها، دچار تضعیف روحیه شده بودند اما خوشبختانه طی یکی دو روز اخیر روحیه افت کرده آنها را احیا کردیم تا بدون مشکل مقابل لیبی صف آرایی کنند.