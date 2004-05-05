فقط سرمربيگري را مي خواهم

مهاجم پيشين تيم ملي و پرسپوليس در گفتگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: فكرمي كنم زمان آن رسيده كه بعنوان نفر اول رهبري يك تيم باشگاهي را برعهده بگيرم و با آن مدارج ترقي را طي كنم . بيش از نيمي از عمرم را در فوتبال بوده ام و به خوبي بر وضعيت فوتبال كشور اشراف دارم.

پيوس در ادامه با اشاره به اينكه قصد جدايي از باشگاه پاس را دارد ، تصريح كرد: باشگاه پاس بهترين باشگاهي است كه در آن كار كرده ام اما صلاح را در اين مي دانم كه بطور مستقل به امر مربيگري بپردازم . در باشگاه پاس به آموخته ها و تجربيات من اضافه شد و در حال حاضر چنانچه يك تيم ليگ يكي هم ابراز آمادگي كنند ، رهبري آن را برعهده خواهم گرفت.

پيوس درادامه با اشاره به داشتن شهامت به عنوان اولين اصل براي مربيگري اشاره كرد و گفت: مربيگري جسارت مي خواهد من حتي توانايي نشستن بر روي نيمكت پرسپوليس را هم دارم اما ترجيح مي دهم با تيم ديگري كاركنم . مي خواهم مربيگري يك تيم مردمي و بي حاشيه را در اختيار داشته باشم . پروين و قلعه نويي هم اگر توانستند موفق شوند به اين دليل است كه شجاع و با شهامت بودند . من هم تا زماني كه در پاس باشم همچنان با تمام وجود درخدمت اين تيم خواهم بود و در صورت جدايي، فقط سرمربيگري يك تيم را خواهم پذيرفت .