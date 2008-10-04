صید میگو در صیدگاههای هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، موسی بدیعی بعداز ظهر امروز در حاشیه بازدید از آغاز صید میگو در سواحل هرمزگان اظهار داشت: بر اساس برآورد صورت گرفته از سوی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس، میزان صید میگو امسال با 26 درصد کاهش به حدود 1050 تن بالغ می شود که با توجه به توافق صورت گرفته میان صیادان و تعاونیهای عرصه مبنی بر افزایش قیمت خرید، پیش بینی می شود ارزش کل برداشت به 60 میلیارد تومان برسد.

وی گفت: صید غیر مجاز، خشکسالی های اخیر و بدنبال آن کاهش منابع مغذی واریزی به آبهای خلیج فارس و دریای عمان موجب شده تا رشد ماهیان و میگوهای خلیج فارس و دریای عمان به اندازه مطلوب نرسد و از حجم میگوهای برداشتی در سالجاری نیز بشدت کاسته شود.

بدیعی دامنه صید میگو در هرمزگان را از بندر کوهستک میناب تا محدوده کشتی سازی بندرعباس خواهد بود.

مدیر کل شیلات هرمزگان ادامه داد: در سراسر این استان 3000 صیاد میگو با 250 لنج کار صید میگو را انجام می دهند.