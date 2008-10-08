بودجه های لرستان با دیگر استانها 10 هزار میلیارد ریال فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید رضا دهناد در جلسه شورای برنامه ریزی استان لرستان اظهار داشت: در بازرنگریهای صورت گرفته در طول چهار برنامه گذشته توسعه کشور مشخص شد که به رغم کارهای کارشناسی بین استان های برخوردار و استان های کمتر توسعه یافته فاصله معنادار وجود دارد.

وی افزود: در این بررسی ها همچنین لرستان به لحاظ برخورداری رتبه 25 کشور را داراست.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به برنامه پنجم توسعه، بیان داشت: در این برنامه باید از طریق تدوین مناسب احکام تلاش شود فاصله های موجود میان لرستان با دیگر استان های کشور کاهش یابد.

دهناد با تاکید بر ضرورت حضور لرستان در کمیسیون منطقه ای مصوبات در قالب برنامه پنجم توسعه، یادآور شد: این کمیسیون تلاش می کند تا بین استان ها موازنه ایجاد کند و حضور فعال نمایندگان لرستان در این کمیسیون زمینه های دفاع اصولی از استان را فراهم می آورد.

وی با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی استان باید تلاش کنند تمامی اعتبارات مربوط به حوزه خود را جذب کنند، خاطرنشان کرد: مدیران با ارائه راهکارهای مناسب برای تحول وضعیت استان از طریق برنامه پنجم توسعه تلاش کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به اینکه هر مدیر موظف است ضمن تعامل با حوزه مدیریتی خود اخبار کمیسیون ها را بگیرد و با نمایندگان استان در مجلس ارتباط برقرار کند، افزود: هرچه اطلاعات نمایندگان از وضعیت دستگاه ها بیشتر باشد توان چانه زنی آنها در مطالبه اعتبارات بیشتر خواهد شد.

دهناد همچنین خواستار نظارت بیشتر فرمانداران بر روند اجرای پروژه های در دست اجرا در شهرستان های استان شد.



