یازدهمین نشست تالار گفتگوی محیط زیست شهری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهری اعلام کرد: شعار روز جهانی اسکان بشر در سال جاری شهرهای موزون نام گذاری شده و این روز همزمان در اقصی نقاط جهان جشن گرفته می شود و امسال شهر لوند پایتخت انگولا میزبان مراسم ویژه روز جهانی اسکان بشر سازمان مل متحد است .

بر این اساس شعار شهرها ی موزون در راستای بالا بردن آگاهی جهانی در رابطه با مشکلات ناشی از رشد سریع شهر نشینی و تاثیر آن بر روی محیط زیست شهری ، رشد محله های فقیر و زاغه نشین انتخاب شده است تا توجه جهانیان را به مقوله شهرهای پایدار جلب کند .

همچنین در این رابطه جشنواره ای در حوزه کودک و نوجوان همزمان با برگزاری روز جهانی اسکان بشر با هدف آشنایی این قشر با مدیریت محیط زیست شهری از طرف ستاد محیط زست و توسعه پایدار شهرداری تهران با همکاری آموزش و پرورش برگزار می شود که به مدت یک روز و با برنامه های مختلف و شاد برای این قشر خواهد بود .

بر این اساس ، این نشست 15 مهرماه از ساعت 16 تا 19 در تالار گفتگوی محیط زیست شهری در بوستان نظامی گنجوی با حضور مدیران ارشد شهرداری، اساتید دانشگاه ، سفرای کشورهای خارجی در ایران و نمایندگان سازمان ملل برگزار و درمورد موضوعاتی مانند شهرهای موزون از دیدگاه اجتماعی ، اقتصادی ، زیست محیطی و... بحث خواهد شد .