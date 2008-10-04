  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۱

همزمان با روز جهانی اسکان بشر؛

یازدهمین نشست تالار گفتگوی محیط زیست شهری برگزار می شود

همزمان با روز جهانی اسکان بشر یازدهمین نشست تالار گفتگوی محیط زیست شهری با موضوع شهرهای موزون 15 مهرماه برگزار می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهری اعلام کرد: شعار روز جهانی اسکان بشر در سال جاری شهرهای موزون نام گذاری شده و این روز همزمان در اقصی نقاط جهان جشن گرفته می شود و امسال شهر لوند پایتخت انگولا میزبان مراسم ویژه روز جهانی اسکان بشر سازمان مل متحد است .

بر این اساس شعار شهرها ی موزون در راستای بالا بردن آگاهی جهانی در رابطه با مشکلات ناشی از رشد سریع شهر نشینی و تاثیر آن بر روی محیط زیست شهری ، رشد محله های فقیر و زاغه نشین انتخاب شده است تا توجه جهانیان را به مقوله شهرهای پایدار جلب کند .

همچنین در این رابطه جشنواره ای در حوزه کودک و نوجوان همزمان با برگزاری روز جهانی اسکان بشر با هدف آشنایی این قشر با مدیریت محیط زیست شهری از طرف ستاد محیط زست و توسعه پایدار شهرداری تهران با همکاری آموزش و پرورش برگزار می شود که به مدت یک روز و با برنامه های مختلف و شاد برای این قشر خواهد بود .

بر این اساس ، این نشست 15 مهرماه از ساعت 16 تا 19 در تالار گفتگوی محیط زیست شهری در بوستان نظامی گنجوی با حضور مدیران ارشد شهرداری، اساتید دانشگاه ، سفرای کشورهای خارجی در ایران و نمایندگان سازمان ملل برگزار و درمورد موضوعاتی مانند شهرهای موزون از دیدگاه اجتماعی ، اقتصادی ، زیست محیطی و... بحث خواهد شد .

کد مطلب 759630

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها