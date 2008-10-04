زنده نگه داشتن نام آیت الله نورالدین شیرازی هویت بخشی به شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا زاده عصر امروز در جریان مراسم آغاز عملیات اجرایی چند پروژه عمرانی در شیراز با اشاره به بحثهای اخیر شورای اسلامی شهر شیراز در رابطه با نامگذاری خیابانی به نام آیت الله سید نورالدین حسینی افزود: آیت الله سید نورالدین حسینی مدت 50 سال است که به رحمت خدا رفته اما در تمام این مدت مردم شهر شیراز هر ساله به طور خودجوش برای او مراسم بزرگداشت برگزار می کنند.

وی تصریح کرد: آیت الله سید نورالدین حسینی بزرگ مردی بود که حرفهای تازه ای داشت و امروز بعد از 50 سال هنوز ایده های او مورد نیاز جامعه است، او موضوع ایجاد یک تشکیلات منسجم که در راس آن یک مرجع جامع الشرایط قرار داشته باشد را سالها قبل از انقلاب اسلامی مطرح کرد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در سفر خود به استان فارس سه بار در مراسم های مختلف از ایشان تجلیل کردند، افزود: زنده نگه داشتن یاد و نام آیت الله حسینی فقط زنده نگه داشت نام ایشان نیست بلکه این موضوع هویت بخشیدن به مردم شهر شیراز محسوب می شود.

رضا زاده همچنین خطاب به اعضای شورای اسلامی شهر شیراز نیز اظهار داشت: اگر شما اسم یک خیابان را در شیراز بعد از 50سال به نام آیت الله سید نورالدین حسینی بگذارید منتی بر من استاندار و یا آیت الله حائری که داماد ایشان است ندارید بلکه فقط وظیفه خود را انجام داده اید.

وی خاطرنشان کرد: اگر شما این کار را نکردید لابد بین نگاه شما که نمایندگان شورای شهر با نگاه مردمی که 50سال است مراسم بزرگداشت برای ایشان برگزار می کنند و همچنین نگاه شما و نگاه مقام معظم رهبری تفاوتهایی وجود دارد.

استاندار فارس با اشاره به اخبار منتشره از سوی رسانه ها در رابطه به مسئله نامگذاری، یادآور شد: البته ظاهرا در اصل قضیه نامگذاری این خیابان هیچکدام از اعضای شورای شهر بحثی ندارند و صحبتها بر سر چگونگی طرح این مسئله در صحن شورا و راهکار انجام آن است.

وی متذکر شد: آیت الله سید نورالدین حسینی متعلق به شخصی نیست بلکه ایشان متعلق به شیراز، فارس، روحانیت ومملکت ما است.