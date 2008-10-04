روابط گسترده با اسرائیل نشانه معیارهای دوگانه اروپا در حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن کامل مصاحبه شیخ خالد بن احمد آل خلیفه با روزنامه الحیات چنین است:

الحیات: می گوئید که بحرین در معرض مداخله بیگانگان قرار دارد و شنیدیم که با انگلیس در خصوص اعطای حق پناهندگی سیاسی و بازتاب أن بر شما در بحرین شکایت داشتید؟

وزیر خارجه بحرین: در مورد مداخله بیگانه در کل منطقه خلیج (فارس) چیز جدیدی نیست . ولی برای ما موضوع اعطای پناهندگی سیاسی ناراحت کننده است ما با دولت انگلیس ارتباط داریم و با آقای دیوید میلیبان وزیر خارجه انگلیس در نیویورک دیدار داشتم که خلاصه آن این است که چنین مسایلی در روابط بین بحرین وانگلیس تاثیری نخواهد داشت. ولی آنچه جای شگفتی دارد این است که چگونه حق «پناهندگی سیاسی» داده می شود .چگونه این اتفاق می افتد؟ !

روزنامه الحیات: چرا به این مساله اینقدر اهمیت می دهید؟ میلیبان وزیر خارجه انگلیس در دفاع از موضع کشورش چه گفت؟

وزیر خارجه بحرین: چرا این موضوع اهمیت زیادی پیدا می کند؟! زیرا ما یک کشور اصلاح طلب هستیم. کشوری که به افقهای آینده می نگرد، کشوری که مشکلات را فراروی خود قرار داده ودر حال حل آنها می باشد. آیا این سزای کشوری است که حقوق بشر را بهبود بخشیده ودر آن همه آزادانه حرف خود را می زنند و زندانهای آن خالی است؟

روزنامه الحیات: پاسخ وزیر خارجه انگلیس چه بود؟

وزیر خارجه بحرین: وزیر خارجه انگلیس گفت این یک موضوع قضائی است وهیچ ارتباطی با سیاست انگلیس ندارد ولی در عین حال تاکید داشت که شخصا در مورد بی تاثیر بودن این موضوع بر روابط بین بحرین وانگلیس پیگیری خواهد کرد . ودر جهت حل آن تلاش خواهد نمود .این سخن خوبی بود که از ایشان شنیدیم.

روزنامه الحیات: آیا از شما نخواست اقدامات لازم را جهت تامین آزادیهای سیاسی در بحرین اعمال نمائید؟

وزیر خارجه بحرین: هرگز، هرگز، زیرا ما تمامی اقدامات لازم را انجام داده ایم. تمامی اقدامات مربوط به آزادی فرد وانسان و حقوق آن.

روزنامه الحیات: آقای وزیر می خواهم در مورد توافقنامه تجارت آزاد بین شش کشور عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس با اتحادیه اروپا سوال کنم . شنیده ایم که موانع بزرگی بر سر راه این توافقنامه قرار دارد؟

وزیر خارجه بحرین: مذاکرات تجارت آزاد با اتحادیه اروپا از 17 سال پیش تا کنون ادامه دارد. آیا می توانید تصور آن را بکنید ما در طول 17 سال گذشته هرگاه به توافقنامه (گل) نزدیک می شدیم، دروازه جابجا می شد و هربار شرایط جدیدی را وضع می کردند. ولی این بار وارد مسایل سیاسی شدند. بارها به آنها گفته ایم مسایل سیاسی را از این مسایل جداکنید و ما می توانیم در زمینه های دیگری به تفاهم برسیم ولی مسایل سیاسی به آنها اجازه خواهد داد هروقت که بخواهند در امور ما دخالت کنند .

ما حساسیتی نداریم . موضوع حقوق بشر از ساده ترین مواضع ما است ولی ما از این دیدگاه به آن به عنوان مساله حاکمیتی نگاه می کنیم که هیچیک از همین کشورهای اتحادیه اروپا راضی نمی شوند به این روش کسی در امور داخلی آنها مداخله کند. آنها از خود مطمئن هستند وما هم نسبت به خود مطمئن هستیم.

روزنامه الحیات: آنها خواهان چه مسایلی هستند که شما آن را مداخله در امور سیاسی کشورتان تلقی می کنید؟

وزیر خارجه بحرین: موضوع اصلی به مساله حقوق بشر مربوط می شود و...

روزنامه الحیات: آنها خواهان چگونه حقوق بشری هستند که شما آن را مداخله در امور خود می دانید؟

وزیر خارجه بحرین: آنها هم باید به این موضوع توجه کنند مساله حقوق بشر از طرف ما و همه کشورهای پیشرفته تضمین شده است، ولی به نظر من موضوع حقوق بشر در اسرائیل «که آنها سطح همکاری خود را با آن افزایش می دهند» به مراتب بدتر از کشورهای شورای همکاری است. اسرائیلی که مردم فلسطین در پرتو آن در ذلت و سرکوب بسر می برند و حقوقشان پایمال شده وخانه هایشان منهدم گردیده است. آنها سطح همکاری خود را با آن در حد شریک افزایش داده اند؟ ولی ما که از مردم در پرتو قانون حمایت می کنیم و اینگونه با آنها رفتار می کنیم، در واقع با این مساله بصورت دوگانه برخورد می شود.

موضوع اصلی به مساله حقوق بشر مربوط می شود ما نسبت به آنچه در این زمینه انجام می دهیم برخود مباهات می کنیم، آنها هرکسی را که می خواهد بفرستند تا از نزدیک شاهد تحولات ما باشند. ما خواهان امضای توافقنامه تجاری آزاد وفراگیر بین خود وآنها هستیم و این کاملا روشن و واضح است.