حسین روحانی به دیدار پایانی راه یافت/ طلای کاتا به اشرفی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با شرکت حضور 630 کاراته کا از 13 کشور ایسلند، هلند، دانمارک، سوئیس، ایران ، لهستان، نروژ، آذربایجان، بلاروس، فرانسه، آلمان، روسیه و انگلیس در برلین برگزار می شود .

در رقابت های کومیته انفرادی وزن 60- کیلوگرم حسین روحانی در دور نخست نماینده آلمان را شکست داد، وی سپس در وقت قانونی مبارزه با حریفی از بلاروس به تساوی دست یافت ولی در وقت اضافه با گرفتن امتیاز پبروزی بخش به برتری دست یافت و به فینال راه یافت.

روحانی در بازی نهایی به مصاف غروبی دیگر شرکت کننده کشورمان می رود.

پیش از مبارزات کومیته رقابت های کاتا انفرادی برگزار شد که محسن اشرفی در حضور 32 کاتارو با 5 پیروزی قاطع برابر حریفانی از ایسلند، آلمان ، هلند ، آلمان و بلاروس به مدال طلا دست یافت. این مسابقات هم اکنون در حال پیگیری است.