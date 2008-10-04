آمریکایی ها باید حساسیت ما را درک کنند/ تاکید بر خط لوله صلح

به گزارش خبرگزاری مهر،"نصرالله خان" کاردار سفارت پاکستان در تهران شنبه شب در مراسم روز ملی دفاع این کشور که با حضور شخصیتهای سیاسی و نظامی و رسانه ای جمهوری اسلامی ایران و سفرا و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی برگزار شد، سطح روابط دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان را عالی و رو به رشد توصیف و بر عزم جدی رهبران دو کشور برای توسعه هر چه بیشتر این روابط تاکید کرد.



وی درباره کمیسیون اقتصادی مشترک میان دو کشور خاطر نشان کرد : در جلسات مختلف این کمیسیون که به صورت دوره ای در پایتخت های دو کشور برگزار می شود، مسائل مختلف اقتصادی مانند حمل و نقل و خط لوله گاز بررسی می شود.



نصرالله خان که در پایان این مراسم به سؤالات خبرنگاران پاسخ می داد، هدف کمیسیون اقتصادی مشترک را برداشتن موانع پیش روی گسترش روابط دوجانبه دانست.



وی در پاسخ به سؤالی درباره هدف آمریکا از بمباران مناطق مسکونی پاکستان به بهانه مقابله با طالبان و القاعده گفت : ما با موجی از تروریسم و افراط گرایی روبرو هستیم و در مرزهای مشترک با پاکستان، نیروهای نظامی خود را مستقر کرده ایم تا این تهدیدها را از بین ببریم.



نصرالله خان تصریح کرد : آمریکا و ناتو در داخل افغانستان با مشکل روبرو شده اند و نتوانسته اند اوضاع این کشور را کنترل کنند و به همین جهت برخی اوقات اتهاماتی را مطرح می کنند به اینکه افرادی از داخل پاکستان وارد افغانستان می شوند و علیه نیروهای ناتو و آمریکا عملیات انجام می دهند و در مواقعی که ناتو در کنترل اوضاع ناکام می شوند، مناطق پاکستان را هدف حملات خود قرار می دهند که ما بارها به این مسئله اعتراض کرده ایم و خواستار توقف فوری این حملات شده ایم.



کاردار سفارت پاکستان در تهران گفت : هدف مشترک دولتهای افغانستان و پاکستان، چگونگی نابودی تروریسم است و پاکستان در بالاترین سطح رهبری این مسئله را به ناتو و آمریکا گوشزد کرده است که چنین حملاتی، تجاوز به حاکمیت این کشور است.



وی با اشاره به همکاری سه جانبه میان افغانستان، ناتو و پاکستان برای مقابله با تروریسم اظهار داشت : ما توقع داریم آمریکا و ناتو به حساسیتهای پاکستان توجه کنند.



کاردار سفارت پاکستان در تهران درباره آخرین روند خط لوله صلح گفت : هفته گذشته معاون وزیر نفت پاکستان به ایران آمد و در این باره، مذاکرات مفید و مثبتی با مقامهای جمهوری اسلامی ایران انجام شد و ما به آینده این خط امیدواریم.



وی درباره مشارکت هند در این پروژه مهم اظهار داشت : هرچند هند از مشارکت در این پروژه خودداری کرده است، اما به هر حال این کشور جزئی از این پروژه است، اما حتی اگر هند نتوانست در این پروژه شرکت کند، ایران و پاکستان تمایل جدی دارند تا این پروژه را به صورت دوجانبه اجرایی کنند و شاید در مرحله بعد، هند هم به این پروژه ملحق شود.



نصرالله خان در پاسخ به این سؤال مهر که آیا ممکن است پاکستان با فشارهای آمریکا از مشارکت در پروژه خط لوله صلح خودداری کند؟ گفت : هرگز، پاکستان در برابر فشارهای آمریکا برای خودداری از مشارکت در این پروژه مهم، ایستادگی کرده است؛ ما به آمریکا گفته ایم به گاز و انرژی نیاز داریم و امیدواریم آنها متوجه این موضوع شده باشند، اکنون فشاری در کار نیست و فشارها مربوط به مرحله اول بود.



