رئیس پیشین فدراسیون جودو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : یکی از آرزوهای من این بود که قهرمانان عنوان‌داری چون میراسماعیلی و میران لباس مربیگری بر تن کرده و تیم ملی را هدایت کنند.

وی ادامه داد: با توجه به سوابق، تجربیات و توانایی‌های آرش باید اذعان داشت که او بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی بود. بدون شک در این راه میراسماعیلی نیاز به حمایت دارد تا در نخستین تجربه مربیگری خود به توفیق دست پیدا کند. اگر فکر کنیم که با انتخاب آرش همه کارها درست شده اشتباه کرده‌ایم. در شرایط فعلی همه باید دست به دست هم داده به او کمک کنیم.

درخشان در مورد علت برگزاری کنگره فوق العاده فدراسیون جهانی در تایلند گفت: رئیس فدراسیون جهانی دلایل قانع کننده ای برای برگزاری این کنگره داشت. ویزر به دنبال تحولات اساسی در جودو جهان است که درآینده نزدیک شاهد اثرات اصلاحات او در رشته ورزشی جودو خواهیم بود.

رئیس کمیته آموزش اتحادیه جودو آسیا در مورد علت سفر خود به فیلیپین گفت: اتحادیه آسیا سالانه دو سمینار آموزشی برگزار می کند که یکی در غرب آسیا و یکی در شرق آسیاست که اولین آن در قسمت شرق آسیا و به میزبانی فیلیپین در شهر مانیل برگزار شد. در این سمینار نزدیک به 80 نفر حضور داشتند که در دو بخش مربیگری و مدیریت برگزاری مسابقات آموزش دیدند.

رئیس پیشین فدراسیون جودو در مورد ادعای وحید سرلک مبنی جلوگیری از محرومیت این فدراسیون و فراموش شدن وعده‌های مسئولان ورزش جودو کشور گفت: فکر می کنم نایب رئیس و رئیس سازمان تیم‌های ملی در آن زمان که اکنون رئیس و نایب رئیس فدراسیون هستند می توانند به ادعای سرلک پاسخ دهند. قرار نیست که من همیشه پاسخگو باشم.