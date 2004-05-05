لزوم حفظ هوشياري و وحدت ملت عراق در مقابل توطئه هاي تفرقه افكنانه آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الجزيره ، علماي شيعه ، سني و كرد عراق وحدت و همبستگي كامل تمام طوايف و جريان هاي عراقي اعم از شيعه و سني و كرد و تركمن را تنها راه خنثي كردن توطئه هاي اشغالگران آمريكايي بر ضد اين ملت خواندند.

علماي عراقي اعلام كردند اشغالگران آمريكايي همچنان براي ايجاد تفرقه و دودستگي ميان ملت عراق و دامن زدن به اختلافات قومي مذهبي در اين كشور تلاش مي كنند كه تنها راه براي خنثي كردن اين توطئه ها، هوشياري كامل و حفظ وحدت و همبستگي ملت عراق است.

علماي عراقي همچنين با محكوم كردن رفتار غير انساني و شرم آور اشغالگران آمريكايي با اسراي عراقي، تاكيد كردند آنچه در حال حاضر در عراق روي مي دهد ابعادش به مراتب بيشتر از آنچه است كه در رسانه ها منتشر شده است و عمق و رسوايي آمريكايي ها را رسانه ها نشان نداده اند.

حارث الفداري دبير كل هيات علماي مسلمانان سني عراق در اين باره گفت: هيات ها و سازمان هاي بشردوستانه در عراق بيش از آنكه خود اشغالگران مجبور شوند گوشه اي از رفتارهاي شرم آور و غير انساني خود بر ضد اسراي عراقي را منتشر كنند، اين اعمال شرم آور را فاش كردند.

وي تاكيد كرد رسانه ها تنها گوشه اي از عمق جنايات آمريكايي در رفتار با اسراي عراقي را پخش كردند.

الضاري نيزشب گذشته در كنفرانس مطبوعاتي فاش كرد پيش از آنكه خود آمريكايي ها مجبور شوند گوشه اي از رسوايي خود را نشان دهند نسبت به اين اقدامات بر ضد اسراي عراقي در زندان ابوغريب و ديگر زندان ها هشدار داده بودم .

وي گفت: رفتار اشغالگران با اسراي عراقي بسيار شرم آورتر از آن چيزي است كه رسانه ها نشان داده اند.

همچنين مزهر الدليمي رئيس كميته دفاع از حقوق ملت عراق خواستار عدم مقايسه رفتار شرم آور اشغالگران آمريكايي بر ضد اسراي عراقي با عملكرد رژيم سابق عراق شد و گفت: آنچه اشغالگران دست به آن مي زنند جنايتي است كه نبايد در قبال آن سكوت كرد و جنايتي است كه قابل بخشش نيست .

وي با محكوم كردن اين رفتارها تاكيد كرد برخي كشورها و سازمان هاي اطلاعاتي بيگانه براي از هم گسيختگي و تجزيه عراق و بي ثبات كردن آن تلاش مي كنند.

الدليمي تاكيد كرد مقاومت عراقي تنها به دنبال بيرون راندن اشغالگران از كشورش است.

