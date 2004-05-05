۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۳:۴۸

اخبار كوتاه فرهنگي و هنري

اخبار كوتاه فرهنگي و هنري را در خبرگزاري " مهر " بخوانيد.

* فيلم سينمايي " شيرهاي دست دوم " ساخته " تيم مك كانيلر" با بازي " هيلي جونل آزمنت " و دووال" از 19 تا 25 اردي بهشت ماه جاري در برنامه شب فيلمنامه حوزه هنري به نمايش در مي آيد. اين فيلم محصول سال 2003 است  و در سانس هاي 16.30 و 19 روزهاي ياد شده ، همچنين در سانس ساعت 14 روزهاي پنجشنبه و جمعه 25 ارديبهشت در سالن كوچك حوزه هنري به نمايش گذاشته شد.

* در صورت نظر كميسيون پزشكي مبني بر عمل جراحي بر روي تيمور ترنج شاعر معاصر ، اين شاعر به بيمارستان نمازي شيراز منتقل مي شود. در پي اعلام آمادگي حوزه هنري مبني بر رسيدگي به وضعيت تيمور ترنج ، پرونده وي جهت بررسي به كميسيون پزشكي بيمارستان نمازي ارسال شده است .
* هيات داوران دهمين كنگره سراسري شعر و قصه طلاب معرفي شدند. " محمد رضا بايرامي " و " حسن سيدي " به داوري آثار داستاني و " زكريااخلاقي" ، " حسيني ژرفا" ، " پور متقي" و " شهدادي " به داوري اشعار ارائه شده مي پردازند .  مقالات نيزتوسط " محمد مرداي" ، " رباني " ، "بابايي" و " اسفندياري " داوري خواهد شد. دهمين كنگره شعر و قصه طلاب در سه بخش طنز ، آزاد و محورهاي موضوعي چون تهاجم فرهنگي و فقر و غنا و انتفاظه و صهيونيسم به همت حوزه هنري از 16 تا 18 ارديبهشت ماه در تالار اجتماعات مدرسه عالي دارالشفاء قم برگزار مي شود.

