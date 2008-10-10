دستگاه اندازه گیری زمان واکنش انسان طراحی و ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بدن انسان در واکنش به محرکهای بیرونی با سرعتی از مرتبه میلیونیوم ثانیه پاسخ می دهد. سرعت پاسخ گویی به این محرکها بستگی به سیستم عصبی بدن دارد. این زمان در بین افراد مختلف با توجه به سن و میزان سلامتی سیستم عصبی متفاوت است بنابراین اندازه گیری این زمان می تواند معیار مناسبی از شرایط بدنی فرد مورد آزمایش در اختیار ما قرار دهد.

از این رو محققان مرکز تحقیقات فیزیک کاربردی دانشگاه شریف با طراحی دستگاهی موفق به اندازه گیری سرعت واکنش انسان شدند. این دستگاه از دو کلید Start و Stop و یک صفحه نمایشگر دیجیتال و نرم افزار هدایت کننده تشکیل شده است. برنامه این دستگاه به گونه ای طراحی شده که می توان از آن به صورت تک نفره و دو نفره بهره برداری کرد که با فشردن دکمه Start دستگاه آماده فرستادن یک پالس فوری به طور کاتوره ای می شود.

شخصی که قرار است زمان واکنش او مورد آزمایش قرار گیرد باید بلافاصله پس از دیدن پالس نوری دکمه Stop را فشار دهد بدین ترتیب سرعت واکنش وی در برابر یک محرک بیرونی سنجیده می شود. دستگاه اطلاعات چندین بار آزمایش را در خود ذخیره می کند و میانگین آنها را به اطلاع کاربر می رساند و کاربر می تواند به میزان درستی پاسخگویی سیستم عصبی بدن خود پی ببرد.

از کاربردهای این دستگاه می توان در پلیس راهنمایی و رانندگی، تحقیقات دارویی و بیولوژیک بدن انسان نام برد. پلیس راهنمایی و رانندگی می تواند با نوع کوچک شده این دستگاه از رانندگان تست "سرعت واکنش" بگیرد و چنانچه زمان بدست آمده در محدوده استاندارد باشد به رانندگان اجازه ادامه مسیر دهد و در غیر این صورت می توان فهمید که راننده در شرایط عادی و مناسبی قرار ندارد. این تست همچنین توسط خود راننده نیز قابل اجرا است.

در تحقیقات دارویی و بیولوژیکی نیز می توان با استفاده از این دستگاه به تأثیر داروهای مختلف و یا حتی داروهای مخدر روی بدن انسان پی برد و در صورت تأثیر بیش از اندازه، در تولید آن تغییراتی انجام داد.

این دستگاه در اداره ثبت اسناد و مالکیت صنعتی به شماره 39428 بنام مرکز تحقیقات فیزیک کاربردی شریف به ثبت رسیده است و آماده تولید انبوه است. هم اکنون ۲۸ عدد از این دستگاه برای آزمایشگاه فیزیک پایه یک ساخته شده است و یک نمونه نمایشی آن نیز برای استفاده همگانی در ورودی دانشکده فیزیک نصب خواهد شد.