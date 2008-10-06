کتاب آموزش موسیقی "33 قطعه برای سنتور " منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، این کتاب که مینا افتاده آن را گردآوری و تنظیم کرده حاوی "پیش درآمد"، چهارمضراب و "رنگ" از آثار برگزیده استادان موسیقی در دستگاههای مختلف است.

مجموع آثار چاپ شده علی اکبرخان شهنازی نوازنده تار در این کتاب شامل پیش درآمد و رنگ در دستگاه های شور، بیات ترک ، بیات اصفهان ، افشاری ، دشتی، سه گاه و همایون می شود و در ادامه این کتاب آموزشی آثار غلامحسین درویش در دستگاههای ابوعطا، افشاری،همایون و رنگ پریچهر و پریزاد در بیات اصفهان و همچنین برخی از ساخته های رکن الدین مختاری رنگ همایون ، ضربی و رنگ چهارگاه منتشر شده است.

رنگ ابوعطا از آثار رضا محجوبی،رنگ سه گاه از آثار موسی خان معروفی ، پیش درآمد ماهور از ساخته های سعید هرمزی چهارمضراب بیات اصفهان از آثار ابوالحسن صبا ،رنگ راک از نورعلی برومند و علی نقی وزیری در ماهور از دیگر آثاری است که در این کتاب منعکس شده است.

بخشی از آثار منتخب در این کتاب به آثار آهنگسازان معاصر چون حسین علیزاده و هوشنگ ظریف اختصاص دارد؛ قطار در بیات ترک ، پیش درآمد در افشاری ، چهارمضراب در بیات ترک، نوا و ماهور از آثارحسین علیزاده و همچنین چهارمضراب بیداد در همایون از ساخته های هوشنگ ظریف از دیگر آثار منتخب در این کتاب است.

مینا افتاده گردآورنده کتاب "33 قطعه برای سنتور " که خود او از مدرسان سنتور است در بخشی از معرفی این مجموعه درخصوص دلایل تنظیم این کتاب چنین گفته است : در طی سالیان متمادی که به آموزش سنتور در هنرستان موسیقی مشغول هستم قطعات بی شماری از آثار استادان موسیقی ایران را به هنرجویان آموزش داده ام. با آشنایی که به نیاز هنرجویان که مایلند با مکاتب و سبک های دیگر استادان هم آشنا شوند کتاب های 20 قطعه برای سنتور و دوازده پیش درآمد و رنگ را در دو کتاب گردآوری کردم که پیش از این توسط موسسه فرهنگی -هنری ماهور منتشر شده است.

اینک قطعات این مجموعه که برگزیده ای از آثار ارزشمند بزرگان موسیقی ایران است را بازنویسی کرده ام تا هنرجویان هرچه بیشتر با مکاتب این بزرگواران آشنا شوند.