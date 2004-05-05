با از دست دادن المپيك دلسرد شده ام

اصغر رحيمي سرمربي ايراني تيم ملي تكواندو كويت در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: براي حضور در مسابقات انتخابي المپيك آماده بوديم وحتي تا شب اعزام نيز تمرين مي كرديم كه بي دليل اين سفر لغو شد. براي انتخابي المپيك در قاره آسيا نيز 2 تكواندو كار خوب را آماده كرديم ولي شب قبل از اعزام اعلام كردند كه به تايلند نرويد اين بد قولي ها باعث دلسردي ام شد و شايد براي هميشه تصميم به بازگشت به تهران را بگيرم.

رحيمي گفت: در كويت فدراسيون تكواندو و جودو بطور مستقل عمل مي كنند . گروهي براي تكواندو كار مي كنند و گروهي براي جودو در حال فعاليت هستند كه اين دو گروه با يكديگر اختلاف دارند كه از اين اختلاف تيم تكواندو ضربه مي خورد . اين مشكلات باعث شده است احساس خستگي كنم وبه همين خاطر شايد ديگر قرارداد خود را با كويتي ها تمديد نكنم .

وي با بيان اينكه دو هفته در چين تايپه اردوخواهيم داشت ادامه داد : فردا به تايوان مي رويم و پس از پشت سر گذاشتن تمرينات مشترك با تيم تكواندواين كشور مستقيم به كره جنوبي مي رويم تا در مسابقات قهرماني آسيا شركت كنيم. البته قرار بود در جام عرب نيز حضور يابيم كه اين مسابقات تا مهرماه به تاخير افتاد.

مربي سابق تيم ملي ايران و فعلي كويت در پايان گفت: هنوز براي حضور در جام فجر ايران تصميمي گرفته نشده است اما من بعد از بازگشت از كره براي گذراندن دوران مرخصي خود به تهران سفر مي كنم.