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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۶:۲۵

فردا يازدهمين نمايشگاه مطبوعات گشايش مي يابد

مروري بر 10 دوره از جشنواره مطبوعات

فردا پنج شنبه 17 ارديبهشت ماه يازدهمين نمايشگاه مطبوعات كشور براي نخستن بار با حضور رئيس جمهور افتتاح و بيش از هزار نشريه ، خبرگزاري و انجمن صنفي ، توانمندي هاي خود را براي يك هفته به نمايش مي گذارند .

به گزارش خبرنگار فرهنگي " مهر" نمايشگاه مطبوعات درحالي وارد دومين دهه برگزاري خود مي شود كه فرازونشيب هاي بسياري را طي يك دهه برگزاري پشت سر گذاشته تا به امروز رسيده است .
اواسط سال 1372 طرح اوليه جشنواره مطبوعات ، در معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تدوين شد وبدنبال آن ، صاحب نظران اين حوزه دعوت شدند تا با ارائه نظرات خود ، به بررسي همه جانبه مطبوعات كمك كنند و در دي ماه همين سال ، ستاد برگزاري اين جشنواره شكل گرفت .

اهداف برگزاري جشنواره 
مردمي تر كردن مطبوعات ، ايجاد رابطه اي صميمي و بي واسطه بين مردم و مطبوعات و هر چه بيشتر آشنا كردن مردم با امور و مسائل مطبوعات ، مهم ترين هدف برگزاري جشنواره اعلام شد .
كمك به ايجاد رقابتي سالم در ميان روزنامه نگاران و نشريات نيز مد نظر بود، تا زمينه اي فراهم شود كه مطبوعات ، در برقراري ارتباط با مخاطبان بيشتر تلاش كنند .
همچنين قدرداني و ارج نهادن به تلاش روزنامه نگاران و كار سخت اهالي مطبوعات نيز از ديگر اهداف مهم جشنواره به شمار مي رفت .
نخستين جشنواره مطبوعات 13 تا 24 ارديبهشت ماه 1373 ، بطور همزمان در تالار وحدت و محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران ، با حضور 437 نشريه برگزار شد .
در نخستين جشنواره مطبوعات 15 كميته تخصصي فعال بود : سياسي - اقتصادي ، اجتماعي ، علمي - تخصصي ، فرهنگي - هنري ، فني ، سرمقاله و يادداشت ، دفاع مقدس ، آئين نگارش فارسي ، چاپ و ليتوگرافي ، بهترين ارتباط با مخاطبين و تيتر و صفحه اول ، مطبوعات خارجي و ترجمه ، طنز ، گزارش و گفتگو ، ورزشي و همچنين كميته خبر .
در جشنواره دوم مطبوعات كه 6 تا 13 ارديبهشت ماه 1374 برگزار و 210 نشريه در آن شركت داشتند ، كميته هاي عكس ، تهاجم فرهنگي و تعاطي افكار اضافه شدند و كميته هاي خبر و اجتماعي ، با ديگر كميته ها ادغام شده ، كميته هاي آئين نگارش ، فني ، تيتر و صفحه اول نيز در اين دوره حذف و در جمع ، 13 كميته فعال بود .
جشنواره سوم ، 6 تا 12 ارديبهشت ماه 1375 برگزار و 300 نشريه شركت داشتند كه  كميته طنز ، جدول و سرگرمي به كميته ها اضافه و كميته هاي تخصصي " سردبير و دبيري سرويس ها" ، " پيام نوروزي مقام معظم رهبري" ، "معارف اسلامي " و "كودكان و نوجوانان" ، كميته هاي جديد اين دوره بودند .جشنواره سوم ، 6 تا 12 ارديبهشت ماه 1375 برگزار و 300 نشريه شركت داشتند كه  كميته طنز ، جدول و سرگرمي به كميته ها اضافه و كميته هاي تخصصي " سردبير و دبيري سرويس ها" ، " پيام نوروزي مقام معظم رهبري" ، "معارف اسلامي " و "كودكان و نوجوانان" ، كميته هاي جديد اين دوره بودند .
چهارمين جشنواره مطبوعات نيز 6 تا 17 ارديبهشت ماه  1376، با شركت 300 نشريه برگزار شد .جشنواره پنجم نيز 19 تا 28 ارديبهشت ماه 1377 با شركت 300 نشريه برگزار شد .
در اين جشنواره بود كه داوري بخش مسابقه مطبوعات ، به انجمن صنفي روزنامه نگاران واگذار شد ، مسئول اين بخش ، كريم ارغنده پور ، از اعضاي هيأت مديره انجمن صنفي بود .( داوري اين بخش در سالهاي بعد نيز توسط انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزار شد .)
انجمن صنفي نيز در اين مرحله ، از نمايندگان نشريات براي تشكيل كميته هاي تخصصي دعوت كرد و همين نمايندگان ، داوران نهايي را انتخاب كردند كه داوران نخستين دوره داوري انجمن ، هادي خانيكي ، مصطفي رحماندوست ، جلال رفيع ، عباس عبدي ، محمد مهدي فرقاني و رجبعلي مزروعي بودند .
از آن پس جشنواره هاي بعدي نيز ، ارديبهشت ماه هر سال ، توسط معاونت مطبوعات و تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با داوري بخش مسابقه توسط انجمن صنفي روزنامه نگاران ، در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار شد .

اما امسال ، براي برگزاري جشنواره يازدهم مطبوعات با شعار " مطبوعات ، پرسشگري و پاسخگويي" ، تغييراتي ايجاد شده است ، نخستين تغيير ، واگذاري برگزاري كامل بخش مسابقه جشنواره به انجمن صنفي روزنامه نگاران است .
اين واگذاري بدنبال تمايل وزارت ارشاد ، در مورد واگذاري برخي برنامه ها به بخش هاي غير دولتي و اظهار تمايل اين انجمن به برگزاري كامل جشنواره مطبوعات به صورت تخصصي و حرفه اي ، انجام شد .
بدنبال تفاهم نامه اي كه بين انجمن صنفي روزنامه نگاران و معاونت مطبوعاتي منعقد شده است ، 50 ميليون تومان اعتبار به انجمن اختصاص يافته تا فعاليتهايي چون اطلاع رساني ، تهيه جوايز ، هزينه داوري و تبليغاتي و همچنين چاپ كتابهاي لازم از سوي انجمن صنفي روزنامه نگاران انجام شود .
البته بنظر مي رسد بسياري از اهالي مطبوعات با اين اقدام موافق نيستند چرا كه در نخستين اقدام ، انجمن عكاسان ايران ، بخش مسابقه جشنواره را تحريم و از شركت در آن خودداري كرده است .
مسئولان مطبوعات كشور همگي معتقدند از آنجا كه انجمن صنفي روزنامه نگاران تاكنون فعاليت مناسبي نداشته و فعاليت هاي آنان ، حتي فعاليت هاي داخلي انجمن ، همواره با مشكلاتي همراه بوده است ، بعيد بنظر مي رسد كه اين انجمن بتواند برگزار كننده مناسبي براي اين امر مهم باشد .
اما در عين حال ، اين مسئولان اظهار نظر قطعي را به بعد ازبرگزاري بخش مسابقه جشنواره موكول كردند .
بيش از هزار نشريه در نمايشگاه امسال شركت دارند كه 440 نشريه در سطح ملي و بين المللي و بيش از 390 نشريه در سطح استان و منطقه منتشر مي شوند . انجمن هاي صنفي ، خبرگزاري هاي دولتي و غير دولتي ، به همراه مطبوعات ، توانمندي هاي خود را نمايش مي دهند .
برگزاري مراسم گراميداشت ياد مرحوم كيومرث صابري فومني " گل آقا" در نخستين روز نمايشگاه و برگزاري نمايشگاه عكس بام شكسته بم ، از جمله برنامه هاي جنبي نمايشگاه امسال در كنار برگزاري نشست هاي تخصصي مختلف است .

کد مطلب 75987

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