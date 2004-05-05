مروري بر 10 دوره از جشنواره مطبوعات

به گزارش خبرنگار فرهنگي " مهر" نمايشگاه مطبوعات درحالي وارد دومين دهه برگزاري خود مي شود كه فرازونشيب هاي بسياري را طي يك دهه برگزاري پشت سر گذاشته تا به امروز رسيده است .

اواسط سال 1372 طرح اوليه جشنواره مطبوعات ، در معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تدوين شد وبدنبال آن ، صاحب نظران اين حوزه دعوت شدند تا با ارائه نظرات خود ، به بررسي همه جانبه مطبوعات كمك كنند و در دي ماه همين سال ، ستاد برگزاري اين جشنواره شكل گرفت .



اهداف برگزاري جشنواره

مردمي تر كردن مطبوعات ، ايجاد رابطه اي صميمي و بي واسطه بين مردم و مطبوعات و هر چه بيشتر آشنا كردن مردم با امور و مسائل مطبوعات ، مهم ترين هدف برگزاري جشنواره اعلام شد .

كمك به ايجاد رقابتي سالم در ميان روزنامه نگاران و نشريات نيز مد نظر بود، تا زمينه اي فراهم شود كه مطبوعات ، در برقراري ارتباط با مخاطبان بيشتر تلاش كنند .

همچنين قدرداني و ارج نهادن به تلاش روزنامه نگاران و كار سخت اهالي مطبوعات نيز از ديگر اهداف مهم جشنواره به شمار مي رفت .

نخستين جشنواره مطبوعات 13 تا 24 ارديبهشت ماه 1373 ، بطور همزمان در تالار وحدت و محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران ، با حضور 437 نشريه برگزار شد .

در نخستين جشنواره مطبوعات 15 كميته تخصصي فعال بود : سياسي - اقتصادي ، اجتماعي ، علمي - تخصصي ، فرهنگي - هنري ، فني ، سرمقاله و يادداشت ، دفاع مقدس ، آئين نگارش فارسي ، چاپ و ليتوگرافي ، بهترين ارتباط با مخاطبين و تيتر و صفحه اول ، مطبوعات خارجي و ترجمه ، طنز ، گزارش و گفتگو ، ورزشي و همچنين كميته خبر .

در جشنواره دوم مطبوعات كه 6 تا 13 ارديبهشت ماه 1374 برگزار و 210 نشريه در آن شركت داشتند ، كميته هاي عكس ، تهاجم فرهنگي و تعاطي افكار اضافه شدند و كميته هاي خبر و اجتماعي ، با ديگر كميته ها ادغام شده ، كميته هاي آئين نگارش ، فني ، تيتر و صفحه اول نيز در اين دوره حذف و در جمع ، 13 كميته فعال بود .

جشنواره سوم ، 6 تا 12 ارديبهشت ماه 1375 برگزار و 300 نشريه شركت داشتند كه كميته طنز ، جدول و سرگرمي به كميته ها اضافه و كميته هاي تخصصي " سردبير و دبيري سرويس ها" ، " پيام نوروزي مقام معظم رهبري" ، "معارف اسلامي " و "كودكان و نوجوانان" ، كميته هاي جديد اين دوره بودند .جشنواره سوم ، 6 تا 12 ارديبهشت ماه 1375 برگزار و 300 نشريه شركت داشتند كه كميته طنز ، جدول و سرگرمي به كميته ها اضافه و كميته هاي تخصصي " سردبير و دبيري سرويس ها" ، " پيام نوروزي مقام معظم رهبري" ، "معارف اسلامي " و "كودكان و نوجوانان" ، كميته هاي جديد اين دوره بودند .

چهارمين جشنواره مطبوعات نيز 6 تا 17 ارديبهشت ماه 1376، با شركت 300 نشريه برگزار شد .جشنواره پنجم نيز 19 تا 28 ارديبهشت ماه 1377 با شركت 300 نشريه برگزار شد .

در اين جشنواره بود كه داوري بخش مسابقه مطبوعات ، به انجمن صنفي روزنامه نگاران واگذار شد ، مسئول اين بخش ، كريم ارغنده پور ، از اعضاي هيأت مديره انجمن صنفي بود .( داوري اين بخش در سالهاي بعد نيز توسط انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزار شد .)

انجمن صنفي نيز در اين مرحله ، از نمايندگان نشريات براي تشكيل كميته هاي تخصصي دعوت كرد و همين نمايندگان ، داوران نهايي را انتخاب كردند كه داوران نخستين دوره داوري انجمن ، هادي خانيكي ، مصطفي رحماندوست ، جلال رفيع ، عباس عبدي ، محمد مهدي فرقاني و رجبعلي مزروعي بودند .

از آن پس جشنواره هاي بعدي نيز ، ارديبهشت ماه هر سال ، توسط معاونت مطبوعات و تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با داوري بخش مسابقه توسط انجمن صنفي روزنامه نگاران ، در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار شد .



اما امسال ، براي برگزاري جشنواره يازدهم مطبوعات با شعار " مطبوعات ، پرسشگري و پاسخگويي" ، تغييراتي ايجاد شده است ، نخستين تغيير ، واگذاري برگزاري كامل بخش مسابقه جشنواره به انجمن صنفي روزنامه نگاران است .

اين واگذاري بدنبال تمايل وزارت ارشاد ، در مورد واگذاري برخي برنامه ها به بخش هاي غير دولتي و اظهار تمايل اين انجمن به برگزاري كامل جشنواره مطبوعات به صورت تخصصي و حرفه اي ، انجام شد .

بدنبال تفاهم نامه اي كه بين انجمن صنفي روزنامه نگاران و معاونت مطبوعاتي منعقد شده است ، 50 ميليون تومان اعتبار به انجمن اختصاص يافته تا فعاليتهايي چون اطلاع رساني ، تهيه جوايز ، هزينه داوري و تبليغاتي و همچنين چاپ كتابهاي لازم از سوي انجمن صنفي روزنامه نگاران انجام شود .

البته بنظر مي رسد بسياري از اهالي مطبوعات با اين اقدام موافق نيستند چرا كه در نخستين اقدام ، انجمن عكاسان ايران ، بخش مسابقه جشنواره را تحريم و از شركت در آن خودداري كرده است .

مسئولان مطبوعات كشور همگي معتقدند از آنجا كه انجمن صنفي روزنامه نگاران تاكنون فعاليت مناسبي نداشته و فعاليت هاي آنان ، حتي فعاليت هاي داخلي انجمن ، همواره با مشكلاتي همراه بوده است ، بعيد بنظر مي رسد كه اين انجمن بتواند برگزار كننده مناسبي براي اين امر مهم باشد .

اما در عين حال ، اين مسئولان اظهار نظر قطعي را به بعد ازبرگزاري بخش مسابقه جشنواره موكول كردند .

بيش از هزار نشريه در نمايشگاه امسال شركت دارند كه 440 نشريه در سطح ملي و بين المللي و بيش از 390 نشريه در سطح استان و منطقه منتشر مي شوند . انجمن هاي صنفي ، خبرگزاري هاي دولتي و غير دولتي ، به همراه مطبوعات ، توانمندي هاي خود را نمايش مي دهند .

برگزاري مراسم گراميداشت ياد مرحوم كيومرث صابري فومني " گل آقا" در نخستين روز نمايشگاه و برگزاري نمايشگاه عكس بام شكسته بم ، از جمله برنامه هاي جنبي نمايشگاه امسال در كنار برگزاري نشست هاي تخصصي مختلف است .

