اعتصاب کارکنان بالیوود به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد دینش چاتورودی دبیر کل فدراسیون کارکنان سینما شعبه غرب با اعلام خبر پایان اعتصاب گفت: تهیهکنندگان پذیرفتند دستمزد کارکنان را حداکثر 15 روز پس از پایان کار بپردازند و ساعت کاری آنها را به 12 ساعت در روز محدود کنند.
چاتورودی افزود: کارگران به تهیهکنندگان اعتقاد دارند و اکنون نوبت تهیهکنندگان است که به کارگران اعتقاد پیدا کنند. سوشما شیرومانی نایب رئیس انجمن تهیهکنندگان هند نیز در گفتگو با بیبیسی خبر پایان اعتصاب را تایید کرد.
دو طرف ژانویه پیش توافقنامهای را امضا کردند، اما فدراسیون که نماینده 22 اتحادیه کارگری شامل عوامل صحنه، رقصندهها، نجارها، اپراتورهای دوربین و ... است، تهیهکنندهها را به نقض تعهدات خود متهم کرد.
فدراسیون ادعا کرد تعدادی از اعضا ماهها پس از اتمام کار هنوز دستمزد خود را دریافت نکردهاند، حدود 20 ساعت در روز کار میکنند و در صورت اعتراض اخراج میشوند و کارگران غیر عضو جای آنها را میگیرند.
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