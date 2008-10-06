  1. استانها
  2. تهران
۱۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۲

هفت هزار نفر امدادگر توسط هلال احمر کرج آموزش دیده اند

هفت هزار نفر امدادگر توسط هلال احمر کرج آموزش دیده اند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر کرج گفت: طی پنج ماهه اول امسال هفت هزار نفر از شهروندان کرجی در دوره های آموزشی امداد شرکت کردند.

محمد منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طی این مدت 200 دوره آموزشی 32 ساعته امداد و نجات، 60 دوره آموزشی هشت ساعته و سه دوره تخصصی سیلاب در شهرستانک برگزار شد که در این دوره 30 ها نفر شرکت کردند.

وی افزود: 150 امدادگر زن و 300 امدادگر مرد دوره های تکمیلی مختلف را در هلال احمر کرج سپری کردند و هم اکنون در گروه امدادگران فعال فعالیت می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: شش تیم امداد 33 نفره در گروه های سیلاب کوهستان، آوار، جاده و اسکان فعالیت می کنند و آماده انجام عملیات هستند.

منتظری بیان داشت: سه پایگاه امداد جاده ای در مناطق کوشک بالا، شهرستانک و کندوان در محور کرج - چالوس مستقر هستند و کل جاده را تحت پوشش قرار می دهند.

رئیس جمعیت هلال احمر کرج عنوان کرد: همچنین دو پایگاه انبارهای امدادی در محمدشهر و فردیس کرج مستقر هستند که کل شعبات هلال احمر اقماری غرب استان تهران را پشتیبانی می کند و تجهیز وسایل امدادی و اسکان زیر نظر آن انجام می شود.

وی یادآور شد: امسال 10 نفر از اعضاء در شمیرانات آموزش دیدند همچنین دو دوره صحرانوردی، سنگ نوردی و یک دوره صخره نوردی طی پنج ماهه گذشته برگزار شد.

این مسئول متذکر شد: همچنین 15 نفر در یک دوره آموزش جاده ای در دماوند شرکت کردند و یک دوره آموزش امداد در کوهستان با حضور 10 نفر از امدادگران در شمیرانات برگزار شد.

منتظری اعلام کرد: طی پنج ماهه گذشته همچنین 18 مورد آتش سوزی منزل با اعزام اکیپ امدادگران هلال احمر اطفا حریق شد.

کد مطلب 759939

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه