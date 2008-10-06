هفت هزار نفر امدادگر توسط هلال احمر کرج آموزش دیده اند

محمد منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طی این مدت 200 دوره آموزشی 32 ساعته امداد و نجات، 60 دوره آموزشی هشت ساعته و سه دوره تخصصی سیلاب در شهرستانک برگزار شد که در این دوره 30 ها نفر شرکت کردند.

وی افزود: 150 امدادگر زن و 300 امدادگر مرد دوره های تکمیلی مختلف را در هلال احمر کرج سپری کردند و هم اکنون در گروه امدادگران فعال فعالیت می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: شش تیم امداد 33 نفره در گروه های سیلاب کوهستان، آوار، جاده و اسکان فعالیت می کنند و آماده انجام عملیات هستند.

منتظری بیان داشت: سه پایگاه امداد جاده ای در مناطق کوشک بالا، شهرستانک و کندوان در محور کرج - چالوس مستقر هستند و کل جاده را تحت پوشش قرار می دهند.

رئیس جمعیت هلال احمر کرج عنوان کرد: همچنین دو پایگاه انبارهای امدادی در محمدشهر و فردیس کرج مستقر هستند که کل شعبات هلال احمر اقماری غرب استان تهران را پشتیبانی می کند و تجهیز وسایل امدادی و اسکان زیر نظر آن انجام می شود.

وی یادآور شد: امسال 10 نفر از اعضاء در شمیرانات آموزش دیدند همچنین دو دوره صحرانوردی، سنگ نوردی و یک دوره صخره نوردی طی پنج ماهه گذشته برگزار شد.

این مسئول متذکر شد: همچنین 15 نفر در یک دوره آموزش جاده ای در دماوند شرکت کردند و یک دوره آموزش امداد در کوهستان با حضور 10 نفر از امدادگران در شمیرانات برگزار شد.

منتظری اعلام کرد: طی پنج ماهه گذشته همچنین 18 مورد آتش سوزی منزل با اعزام اکیپ امدادگران هلال احمر اطفا حریق شد.