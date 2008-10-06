ترمینال برون شهری اندیشه شهریار احداث می شود

محمد شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: این طرح خوب و درآمدزا با حمایت اعضای شورای شهر اندیشه در زمینی به وسعت 23 هزار متر مربع اجرا می شود.

وی در بخش دیگری افزود: در آینده ای نزدیک جایگاه CNG و پمپ گازوئیل و بنزین در این شهر احداث می شود و در ادامه خدمت رسانی به مردم این شهر و ثبات درآمدی برای شهرداری مرکز معاینه فنی خودرو، افزایش اتوبوسهای برون شهری و مراکز تجاری و خدماتی احداث شده و به زودی به بهره برداری می رسد.

این مسئول خاطرنشان کرد: راه اندازی پارک بانوان با امکانات مطلوب، ایجاد پلهای عابر پیاده در ورودیهای فاز 2، 3 و 5، ساماندهی و احداث زیرگذر در ورودی فاز 1و 3 و افزودن 60 دستگاه اتوبوس حمل مسافر، دورن و برون شهری ازدیگر اقدامات شهرداری شهر جدید اندیشه است.