به گزارش خبرنگا رمهر در تبریز، احمد علیرضابیگی ظهر امروز در حاشیه بازدید از شهرک سرمایه‌گذاری خارجی در تبریز افزود: طولانی بودن مراحل اداری مهم‌ترین عامل بازدارنده سرمایه‌گذاری در آذربایجان شرقی است.

به گفته وی، طولانی بودن مراحل اداری از سرعت توسعه سرمایه‌گذاری در استان کاسته است.

بیگی راه اندازی نخستین شهرک سرمایه گذاری خارجی کشور در تبریز را در جذب سرمایه های خارجی موثر توصیف کرد و اظهار داشت : خوشبختانه با تسهیلات ارایه شده گرایش سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در این منطقه افزایش یافته است.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه یکی از سیاست‌های اصولی اقتصادی دولت نهم را تشویق به جذب سرمایه گذاریهای خارجی عنوان کرد و اظهار داشت: رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور طی سال‌های گذشته رشد قابل توجهی یافته است به نحوی که هم‌اکنون برای تامین فضا برای سرمایه‌گذاران خارجی در شهرک خارجی تبریز دچار کمبود شده‌ایم.

بیگی آذربایجان شرقی را دارای ظرفیت‌های فراوان خواند و اظهار داشت: توسعه شهرک‌های صنعتی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم یکی از نیازهای ضروری جذب سرمایه‌ها در استان است.

وی ادامه داد: مدیریت استان در تلاش است با بررسی موانع و مشکلات موجود روند سرمایه‌گذاری در استان آذربایجان شرقی را سرعت بخشد.